Рабинович: Мы должны выбрать мир и экономическое развитие Украины

На предстоящих в 2019 году выборах перед избирателем будет простая ситуация: выбирать кого-то из "партии войны" или дать возможность "Оппозиционной платформе – За життя" установить мир и остановить экономическую катастрофу. Об этом в прямом эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в "Оппозиционной платформе – За життя", наверное, не самые идеальные люди, но мы объединились только по той причине, что сейчас разногласия и нелюбовь друг к другу должны отойти на второй план. Мы объединились для результата, а результатом может быть только смена этой проворовавшейся власти. У нас есть ряд преимуществ. Кто бы что ни говорил, но ключ к миру у нашей партии в лице Медведчука, с которым готова говорить Россия. Мы сможем купить по 100 то, что сейчас власть покупает по 300, – да, возможно, в переговорах по газу с "Газпромом" мы не в вышиванках будем, но поступим патриотично, потому что это позволит сразу не болтовней, а на деле снизить тарифы в три раза, это людям даст вздохнуть!", — заявил народный депутат.

Он также отметил, что не желает поливать грязью тех, кто сегодня во множественном числе идет в президенты. Политик призвал всех здравомыслящих присоединиться к "платформе", объединять усилия, чтобы не дать "вороватым менеджерам", которые все эти 28 лет грабят нашу страну, снова прийти к власти.

"Есть ведь совершенно другой путь: путь мира, путь стабильности, путь не ссор, а добрососедских отношений с нашими соседями, путь экономических методов борьбы за рынки сбыта. И критерий здесь один: если люди живут хорошо – это хорошая власть, если плохо – плохая, а если невыносимо плохо – значит, власть невыносимая. Выбирая, избиратели должны думать прежде всего над тем, есть ли у политиков инструментарий воплотить обещания закончить войну, установить мир, снизить тарифы. И я призываю избирателей: давайте пойдем на участки на выборах — и выберем не войну и разруху, а жизнь, мир и экономическое процветание!", — резюмировал Вадим Рабинович.