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Рабинович: Мы должны выбрать мир и экономическое развитие Украины

Комментариев: 9
Рабинович: Мы должны выбрать мир и экономическое развитие Украины

На предстоящих в 2019 году выборах перед избирателем будет простая ситуация: выбирать кого-то из "партии войны" или дать возможность "Оппозиционной платформе – За життя" установить мир и остановить экономическую катастрофу. Об этом в прямом эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в "Оппозиционной платформе – За життя", наверное, не самые идеальные люди, но мы объединились только по той причине, что сейчас разногласия и нелюбовь друг к другу должны отойти на второй план. Мы объединились для результата, а результатом может быть только смена этой проворовавшейся власти. У нас есть ряд преимуществ.  Кто бы что ни говорил, но ключ к миру у нашей партии в лице Медведчука, с которым готова говорить Россия. Мы сможем купить по 100 то, что сейчас власть покупает по 300, – да, возможно, в переговорах по газу с "Газпромом" мы не в вышиванках будем, но поступим патриотично, потому что это позволит сразу не болтовней, а на деле снизить тарифы в три раза, это людям даст вздохнуть!", — заявил народный депутат.

Он также отметил, что не желает поливать грязью тех, кто сегодня во множественном числе идет в президенты. Политик призвал всех здравомыслящих присоединиться к "платформе", объединять усилия, чтобы не дать "вороватым менеджерам", которые все эти 28 лет грабят нашу страну, снова прийти к власти.

"Есть ведь совершенно другой путь: путь мира, путь стабильности, путь не ссор, а добрососедских отношений с нашими соседями, путь экономических методов борьбы за рынки сбыта. И критерий здесь один: если люди живут хорошо – это хорошая власть, если плохо – плохая, а если невыносимо плохо – значит, власть невыносимая. Выбирая, избиратели должны думать прежде всего над тем, есть ли у политиков инструментарий воплотить обещания закончить войну, установить мир, снизить тарифы. И я призываю избирателей: давайте пойдем на участки на выборах — и выберем не войну и разруху, а жизнь, мир и экономическое процветание!", — резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (9)
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navigator2    28.01.2019, 13:36
Оценка:  0
navigator2
хай краще розповсіть де свої мілліарди взяв
Goga19041984    28.01.2019, 13:31
Оценка:  -1
Goga19041984
если бы не националисты и всякая быдлота майдановская у нас бы в Украине был бы мир и процветание.
navigator2    28.01.2019, 13:34
Оценка:  -1
navigator2
при янике перспективи не було, а їу...лу не вигідно щоб Україна розвивалася.
Включи мозХ чи вмієшь тільки рачком стояти, "громадянин України"
Духовный_скреп    28.01.2019, 13:29
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Куда мир катится...Судимый за мошенничество в крупных размерах,говорит о процветании Украины.Люди,не будьте лохами,думайте за кого голосовать.
Колишній-східняк    28.01.2019, 13:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
Когда собираешься выбирать мир,то надо уточнять каким путём - через победу или через капитуляцию. Другого вроде бы и не бывает.
Woodbrother    28.01.2019, 13:10
Оценка:  +2
Woodbrother
Если бы не рабиновичи и проФФесоры , никакой бы войны в Украинек небыло.
Filby    28.01.2019, 13:08
Оценка:  +2
Filby
Не тебе гнида плешивая, говорить о мире и экономическом развитии.
Развал армии, шашни с кацапами и как результат - война с ними, это на твоей совести и твоих подельников-
регионалов.
Только конченное маргинальное быдло с IQ=60, это твой электорат.
Проклятый коллаборант.
Goga19041984    28.01.2019, 12:54
Оценка:  -1
Goga19041984
обобщенные фразы Рабиновича, типичный популизм , "мы должы..мир. правда. любовь друг к другу, мы заживем как европейцы, сделаем вас счастливыми итд" рабинович просто хочет хоть на минимуме попасть в раду что бы быть депутатом, вот там он развернет свой еврейский бизнес.
Georg55    28.01.2019, 12:47
Оценка:  +2
Georg55
Для того чтобы установить мир нужно победить на Донбасе и вернуть Крым !!! Как можно договориться с Путиным и страной агрессором??? Отдать Крым?? У вас там точно одни дебилы собрались !!!
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