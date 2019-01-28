Свежая социология показала серьезные изменения в рейтингах

Политический аналитик Святослав Швецов, анализируя свежую социологию, помимо вполне предсказуемых результатов с лидерами рейтингов, обратил внимание на тенденцию к изменению в симпатиях оппозиционного электората. Так, на данный момент мы имеем, фактически, двух лидеров президентской гонки: Тимошенко Ю.В. — 15,1% от всех опрошенных (20,8% от определившихся) и Зеленский В.А. — 14,9% от всех опрошенных (20,5% от определившихся), пишет УНИАН.

Результаты двух кандидатов отличаются в пределах погрешности. Поэтому можно говорить о равенстве результатов. И, если Тимошенко Ю.В. и раньше показывала наибольший электоральный результат, то рейтинг Зеленского В.А. существенно вырос. Что касается кандилатов от условно бывшей Партии регионов – Бойко Ю. А., Вилкул А. Ю., Мураев Е. В. “Фактически, они делят одно и то же, сильно сузившееся после оккупации Донбасса и Крыма, электоральное поле.

И хотя в сумме их рейтинг от всех опрошенных составляет 9,2% от всех опрошенных (12,6% от определившихся) – рейтинг каждого по отдельности достаточно невысок.Но есть ньюанс. Я не хочу комментировать “рейтинг“ Бойко Ю.А., показываемых на отдельных ТВ-каналах (пусть это останется на совести владельцев ТВ-каналов и компаний, эти рейтинги им подающие). Но есть и объективные факторы существенного падения рейтинга Бойко Ю.А. по сравнению с декабрём“. Читайте также

Почти треть украинцев еще не определились с кандидатом в президенты или не хотят голосовать - опрос Далее эксперт приводит аргумент, что в некоторых исследованиях, проводившимися различными социологическими компаниями вообще не было в списке Вилкула А.Ю. Поэтому рейтинг представителя “Оппоблока“ “доставался“ Бойко Ю.А. Но, даже если Вилкул А.Ю. в списке опросного листа присутствовал, то надо учитывать, что информация по расколу “Оппоблока“ и выдвижению Вилкула А.Ю. кандидатом в Президента Украины просто “не успела дойти“ до широких масс избирателей до середины декабря к моменту проведения последних публичных исследований. Т.к. полевые фазы исследований происходили на неделю-две раньше или прямо во время событий. “В итоге, сейчас мы видим рост рейтинга Вилкула А.Ю. и падение рейтинга Бойко Ю.А. Т.е. электорат перетекает к представителю “Оппоблока“.