На заводе в "ДНР" рухнули стены

Под завалами оказалось 1500 м кв. площади цеха. Судьба одного рабочего остается неизвестной.

На машиностроительном заводе в Горловке обрушилась стена Приходько/Telegram

В подконтрольной сепаратистам Горловке в Донецкой области, произошло обрушение стен в цеху машиностроительного завода.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщил так называемый “глава администрации Горловки“ Иван Приходько.

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Он отметил, что остается неизвестной судьба одного сотрудника. Авария, по его данным произошла в понедельник в 8:10 утра, из-за чего “сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха“.

“Неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь“, - сообщил Приходько.

Он также отметил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы так называемых “МЧС“ и “полиции“. На заводе работает комиссия.

Как сообщалось 25 января, в Полтаве в жилом доме обрушилась крыша из-за снега.