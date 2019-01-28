Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На заводе в "ДНР" рухнули стены

Комментариев: 1
Под завалами оказалось 1500 м кв. площади цеха. Судьба одного рабочего остается неизвестной.
На машиностроительном заводе в Горловке обрушилась стена
На машиностроительном заводе в Горловке обрушилась стена
Приходько/Telegram

В подконтрольной сепаратистам Горловке в Донецкой области, произошло обрушение стен в цеху машиностроительного завода.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщил так называемый “глава администрации Горловки“ Иван Приходько.

Читай также: В “ДНР“ обрушилась крыша завода: есть жертва

Он отметил, что остается неизвестной судьба одного сотрудника. Авария, по его данным произошла в понедельник в 8:10 утра, из-за чего “сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха“.

“Неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь“, - сообщил Приходько.

Он также отметил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы так называемых “МЧС“ и “полиции“. На заводе работает комиссия.

Как сообщалось 25 января, в Полтаве в жилом доме обрушилась крыша из-за снега.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: завод, Горловка, обрушение, ДНР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    28.01.2019, 13:16
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Ніби і снігу не багато...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь