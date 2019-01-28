РФ будет влиять на выборы в Украине через ТВ, фейки и деньги кандидатам - КИУ
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Наиболее мощное информационное вмешательство РФ в предвыборный процесс в Украине проявляется в трансляции ТВ РФ в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает Liga.net.
Также значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание, отметил он: “Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами“.
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Среди главных угроз от РФ Украину ждет информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера - псевдоминирование, попытки захвата избирательных участков, считают в КИУ.
Создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения дезинформации - также серьезный инструмент влияния РФ в преддверии выборов, подчеркнул Кошель.
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Кроме того, по его словам, во время общенациональных кампаний традиционно более 50% средств, которые тратят политики, являются теневыми ресурсами. “Из-за этого возрастает риск возможной финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ“, - отметил глава КИУ.
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