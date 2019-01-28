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РФ будет влиять на выборы в Украине через ТВ, фейки и деньги кандидатам - КИУ

Комментариев: 7
В Комитете избирателей очертили наибольшие риски влияния страны-агрессора во время предвыборной кампании.
Есть риск псевдоминирования и захвата участков на выборах президента
Есть риск псевдоминирования и захвата участков на выборах президента
EPA/UPG

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Наиболее мощное информационное вмешательство РФ в предвыборный процесс в Украине проявляется в трансляции ТВ РФ в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает Liga.net.

Также значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание, отметил он: “Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами“.

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Среди главных угроз от РФ Украину ждет информационное воздействие, киберпровокации, финансовая поддержка и технологии силового характера - псевдоминирование, попытки захвата избирательных участков, считают в КИУ.

Создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения дезинформации - также серьезный инструмент влияния РФ в преддверии выборов, подчеркнул Кошель.

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Кроме того, по его словам, во время общенациональных кампаний традиционно более 50% средств, которые тратят политики, являются теневыми ресурсами. “Из-за этого возрастает риск возможной финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ“, - отметил глава КИУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Инна Богословская отнесла документы в ЦИК, а Владимир Зеленский показал свои доходы за 2017 год.

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Теги: выборы президента, КИУ, РФ, вмешательство, ТВ, пропаганда
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Комментариев (7)
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pochta-mail    28.01.2019, 13:49
Оценка:  0
pochta-mail
Сильнее всего на результаты выборов будет влиять убогий уровень жызни в стране...
Boxerogos    28.01.2019, 13:42
Оценка:  +2
Boxerogos
Одним словом,месседж таков:всем"патриотам"пр иготовиться наполнить шаровары"гиМностью"!))) ))))))
navigator2    28.01.2019, 13:42
Оценка:  -3
navigator2
расія може тільки сосать і впливать на тих у кого мозх в нафталіні
    28.01.2019, 13:36
Оценка:  +1
КОГО КРЕМЛЬ НАЗНАЧИТ , ТОТ И БУДЕТ .
НЕ ВЫ ПЕРВЫЕ , НЕ ВЫ ПОСЛЕДНИЕ ....)))
atos    28.01.2019, 13:19
Оценка:  +3
atos
Кто на кого будет влиять? Тут на кого уже надо давно повлияли))) ходят в намордниках, с фекальным шествиями, муданами, ананистами, сносят памятники, страну до разваливают, простой народ, как пахал за две копейки с утра до ночи, так и пашет, на кого и кто долбоёбы будет влиять?
Rabyshkin    28.01.2019, 13:16
Оценка:  +1
Rabyshkin
Пойду проверю шкаф жены на наличие ГРУшников
nfhvyt    28.01.2019, 13:06
Оценка:  +1
nfhvyt
Значит будуть отрубать интернет.
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