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Луценко: Реформа прокуратуры получила высочайшую оценку в Совете Европы

Комментариев: 7
Луценко: Реформа прокуратуры получила высочайшую оценку в Совете Европы

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, его усилия по реформированию ГПУ высоко оценили в Совете Европы, назвав изменения в подчиненном ему ведомстве "первой настолько быстрой реформой прокуратуры".

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Позволю себе побыть наглым: я самый успешный, по результатам, Генеральный прокурор Украины. Как минимум, с 2000-х. С большим уважением отношусь к предыдущим, но с начала 2000-х результаты работы ГПУ сейчас самые лучшие. Мы самые открытые, мы пытаемся чиститься, и все это как-то происходит без юридического образования. Мое образование получено за четыре года на должности министра внутренних дел и два года в тюрьме. У меня есть житейский опыт и умение менеджировать, чтобы разломать старую систему и создать новую европейскую конструкцию", – заявил он.

Луценко также сообщил, что в его ведомстве существует отдельная статистика по количеству прокуроров, которые заявили о предложении взятки, отказались и задержали взяткодателя, причем, в ней фигурируют суммы порядка 3 миллионов долларов.

"Первого пацана – извините, прокурора – помню, как сейчас. Он выехал из оккупированного Луганска. Отказался от $150 тыс. Заявил. Поймали взяткодателя. Я пригласил прокурора к себе, пожал руку, сказал все необходимые слова. Отметил, как он красиво по-украински говорит: "Откуда у тебя такой хороший украинский?". Он ответил: "У нас учительница была подругой Лины Костенко. Я ее очень любил, и поэтому уехал в свою страну". Я считаю, это наша надежда. Но даже, как говорят, одиозный Кулик отказался от $300 тыс. А такой уж плохой Холодницкий – от миллиона. Послушайте, что-то происходит в прокуратуре, и это процесс не одного дня. Давайте честно скажем: нет у нас волшебной палочки или красной кнопки, нам нужно время", – отметил глава ГПУ.

Полную версию интервью генпрокурора Юрия Луценко можно посмотреть на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

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Комментариев (7)
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navigator2    28.01.2019, 13:43
Оценка:  +1
navigator2
пізд...н і провокатор
kapablankas    28.01.2019, 13:32
Оценка:  0
kapablankas
Мишка взял меня за грудь:
"Мне нужна компания!
Мы ж с тобой не как-нибудь -
Здравствуй-до свидания, -
Побредем, паломники,
Чувства придавив!.
Хрена ли нам Мневники -
Едем в Тель-Авив!"
kapablankas    28.01.2019, 13:25
Оценка:  -1
kapablankas
Мишка тут же впал в экстаз -
После литры выпитой -
Говорит: "Они же нас
Выгнали с Египета!
Оскорбления простить
Не могу такого, -
Я позор желаю смыть
С Рождества Христова!"
Shulga_Yuriy    28.01.2019, 13:24
Оценка:  +3
Shulga_Yuriy
ничего эту суку посадят на то место где оно сидело и его крыса снова будет бегать и орать ой. юра помирае
Духовный_скреп    28.01.2019, 13:22
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Юрий Витальевич с бодуна ляпнул??? Я аж чаем поперхнулся,когда заголовок прочитал.Бл...коррупция страшнейшая в судах и прокуратурах и такое заявить...Господи,храни любимую Украину,больше некому...
pochta-mail    28.01.2019, 13:08
Оценка:  +4
pochta-mail
Та вы шо..видимо в Совете Европы зачитались делом Зайцевой...
БА3395    28.01.2019, 12:55
Оценка:  +5
БА3395
Мамо, хвалять нас. - Хто? - Ти мене, а я тебе!
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