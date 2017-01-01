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В Киеве наркоманы разобрали мину в поисках наркотиков

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Двое наркоманов занесли мину в многоквартирный дом и там разобрали. Не найдя "закладки" они оставили снаряд прямо у входа в подъезд.
Наркоманы искали в мине "закладку"
Наркоманы искали в мине "закладку"
facebook.com/KyivOperativ/posts

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В Киеве сотрудники ГСЧС обезвредили 82-миллиметровую минометную мину, обнаруженную на открытой территории в Днепровском районе столицы.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что снаряд был оставлен у подъезда жилого многоквартирного дома на бульваре Перова.

"Группой пиротехнических работ Первого Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд был изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.

В то же время в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали со ссылкой на местных жителей, что снаряд в дом принесли двое наркоманов.

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"Вблизи жилого дома два наркомана, искали "закладки" с наркотиками и нашли мину. Подумав, что "закладка" внутри, они с этой миной пошли в жилой дом на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет, после чего просто оставили мину на входе в подъезд ", - рассказал один из очевидцев, отметив, что снаряд оказался без запала.

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Теги: Киев, фото, наркоманы, мина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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