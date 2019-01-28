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СБУ поймала в Песках наркоторговца с марихуаной на $12 тысяч

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Житель Купянска планировал вывезти в Россию крупную партию марихуаны.
СБУ не дала вывезти в Россию крупную партию марихуаны
СБУ не дала вывезти в Россию крупную партию марихуаны
ssu.gov.ua

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Служба безопасности не дала жителю Купянска Харьковской области вывезти в Россию партию марихуаны стоимостью $12 тысяч. Об этом сообщает УНН.

Оперативники СБУ установили, что житель Купянска планирует вывезти в Россию крупную партию марихуаны.

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Мужчина должен был доставить ее в город Валуйки Белгородской области и продать за 12 тысяч долларов. Мужчину обыскали на пункте пропуска “Пески“ - пакеты с марихуаной он спрятал за подкладкой своей куртки.

Во время обыска дома мужчины нашли еще полтора килограмма марихуаны, готовой к употреблению. Ему инкриминируют статью 307 УК. Наркоторговцу грозит о 4 до 8 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержали наркодельца с арсеналом оружия.

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Теги: нарокотики, марихуана, контрабанда, РФ, поставки, СБУ
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Комментариев (1)
SEMPENTY    28.01.2019, 13:49
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