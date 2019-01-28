СБУ поймала в Песках наркоторговца с марихуаной на $12 тысяч

Житель Купянска планировал вывезти в Россию крупную партию марихуаны.

Читай также: Под Днепром задержали банду наркодилеров

Служба безопасности не дала жителю Купянска Харьковской области вывезти в Россию партию марихуаны стоимостью $12 тысяч. Об этом сообщает УНН.

Оперативники СБУ установили, что житель Купянска планирует вывезти в Россию крупную партию марихуаны.

Читай также: СБУ накрыла международный канал поставки психотропных в Украину

Мужчина должен был доставить ее в город Валуйки Белгородской области и продать за 12 тысяч долларов. Мужчину обыскали на пункте пропуска “Пески“ - пакеты с марихуаной он спрятал за подкладкой своей куртки.

Во время обыска дома мужчины нашли еще полтора килограмма марихуаны, готовой к употреблению. Ему инкриминируют статью 307 УК. Наркоторговцу грозит о 4 до 8 лет тюрьмы.

Читай также: Сумская полиция разоблачила канал сбыта наркотиков "ворам в законе"

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержали наркодельца с арсеналом оружия.