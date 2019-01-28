Голоса жителей Донбасса и Крыма хотят использовать для фальсификации - Нацполиция
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Злоумышленники разрабатывают механизм фальсификации результатов выборов с использованием голосов жителей оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом замглавы Нацполиции Олег Козловский, передает УНН.
“По нашим данным, злоумышленники уже разрабатывают механизм фальсификации результатов выборов с использованием голосов лиц, постоянно проживающих на указанных территориях“, - отметил он.
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Чиновник добавил, что процедура изменения вынужденно-перемещенными лицами избирательного адреса ЦИК значительно либерализована. К примеру, сейчас не требуют документы, подтверждающие постоянное пребывание переселенцев на контролируемых Украиной территориях.
В МВД в связи с этим предлагают наладить систему взаимодействия ГПСУ с органами Госреестра избирателей в направлении сверки факторов фактического нахождения граждан и избирательных списков.
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В случае выявления во время подсчета голосов несоответствий голосование в отдельных участках предлагают объявлять недействительным.
Напомним, ранее в КИУ назвали способы, которыми Россия попытается повлиять на выборы в Украине в 2019 году.