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Голоса жителей Донбасса и Крыма хотят использовать для фальсификации - Нацполиция

Комментариев: 1
МВД предлагает ГПСУ скоординироваться с Госреестром избирателей, чтобы устранять несоответствия.
На выборах президента жителей оккупированных территорий хотят использовать для фальсификаций
На выборах президента жителей оккупированных территорий хотят использовать для фальсификаций
EPA/UPG

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Злоумышленники разрабатывают механизм фальсификации результатов выборов с использованием голосов жителей оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом замглавы Нацполиции Олег Козловский, передает УНН.

“По нашим данным, злоумышленники уже разрабатывают механизм фальсификации результатов выборов с использованием голосов лиц, постоянно проживающих на указанных территориях“, - отметил он.

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Чиновник добавил, что процедура изменения вынужденно-перемещенными лицами избирательного адреса ЦИК значительно либерализована. К примеру, сейчас не требуют документы, подтверждающие постоянное пребывание переселенцев на контролируемых Украиной территориях.

В МВД в связи с этим предлагают наладить систему взаимодействия ГПСУ с органами Госреестра избирателей в направлении сверки факторов фактического нахождения граждан и избирательных списков.

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В случае выявления во время подсчета голосов несоответствий голосование в отдельных участках предлагают объявлять недействительным.

Напомним, ранее в КИУ назвали способы, которыми Россия попытается повлиять на выборы в Украине в 2019 году.

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Теги: ЦИК, выборы президента, МВД, фальсификации, Госреестр, Донбасс
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Комментариев (1)
pochta-mail    28.01.2019, 13:52
Оценка:  0
pochta-mail
А фальсификациями на этих выборах будет считаться все что против Пороха???
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