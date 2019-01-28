МИД надеется, что ЦИК не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах

Украина направила соответствующее письмо в бюро по демократии и правам человека.

Климкин объяснил, почему россиян нельзя пускать наблюдать за выборами в Украине EPA/UPG

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На президентских выборах в Украине российских наблюдателей быть не может, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает “Прямой“

“Россия является государство-агрессором и допустить официально российских наблюдателей в Украину невозможно“, - подчеркнул он. По словам Климкина, Украина направила соответствующее официальное обращение в бюро по демократии и правам человека.

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“Что касается того, что заявляет Россия, относительно своих прав - она ​​может заявлять все, что угодно. Но по определению российских наблюдателей на этих выборах здесь быть не может“, - добавил глава МИД.

Он напомнил, что по закону регистрировать официально наблюдателей могут МИД и ЦИК. “В ЦИК вопросы можете соответствующим образом направить. Но я надеюсь, что и ЦИК не будет регистрировать российских официальных наблюдателей“, - подчеркнул Климкин.

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“Это совершенно неправильно, ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения “, - считает министр.

Напомним, ранее в России заявили, что все равно отправят своих наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента в Украину.