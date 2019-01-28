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МИД надеется, что ЦИК не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах

Комментариев: 10
Украина направила соответствующее письмо в бюро по демократии и правам человека.
Климкин объяснил, почему россиян нельзя пускать наблюдать за выборами в Украине
Климкин объяснил, почему россиян нельзя пускать наблюдать за выборами в Украине
EPA/UPG

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На президентских выборах в Украине российских наблюдателей быть не может, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает “Прямой“

“Россия является государство-агрессором и допустить официально российских наблюдателей в Украину невозможно“, - подчеркнул он. По словам Климкина, Украина направила соответствующее официальное обращение в бюро по демократии и правам человека.

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“Что касается того, что заявляет Россия, относительно своих прав - она ​​может заявлять все, что угодно. Но по определению российских наблюдателей на этих выборах здесь быть не может“, - добавил глава МИД.

Он напомнил, что по закону регистрировать официально наблюдателей могут МИД и ЦИК. “В ЦИК вопросы можете соответствующим образом направить. Но я надеюсь, что и ЦИК не будет регистрировать российских официальных наблюдателей“, - подчеркнул Климкин. 

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“Это совершенно неправильно, ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения “, - считает министр.

Напомним, ранее в России заявили, что все равно отправят своих наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента в Украину.

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Теги: МИД, Украина, РФ, выборы президента, наблюдатели, Климкин
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Комментариев (10)
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Мыкола    28.01.2019, 14:28
Оценка:  0
Мыкола
Если во Львове разрушают памятник погибшим воинам в Великой Отечественной и никто не возмущается и Климкин не выступает с осуждающим заявлением, то это фашистское государство, в котором правды трудно добиться во всех областях, в том числе и на выборах. И ограничение наблюдателей этому способствует.
flacon9havi    28.01.2019, 15:20
Оценка:  -1
flacon9havi
А де і коли така була? Знаю Першу, Другу світові, Сторічну між Аглією та Хранцією ..., а про вашу не чув. Може ви цап?
Коляка    28.01.2019, 14:11
Оценка:  -2
Коляка
Почему у всех украинских политиков на лице нарисовано отсутствие интеллекта?
Коляка    28.01.2019, 14:12
Оценка:  -2
Коляка
ну не у всех но у многих
Vasya_iz_Ivanovo    28.01.2019, 14:44
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Дефицит Йода.
flacon9havi    28.01.2019, 15:25
Оценка:  -1
flacon9havi
То ви про процапівський опоблок?
pochta-mail    28.01.2019, 14:11
Оценка:  -1
pochta-mail
чтобы выборы удались в идеале нужно запретить голосовать всем русскоязычным,как говорящим на языке агрессора....
nelci    28.01.2019, 14:38
Оценка:  0
nelci
Правильно, можно голосовать только патриотам, волонтерам, сторонникам партии БПП, и членам СБУ, дававшим подписку. Всех остальных , вон из страны!
Vasya_iz_Ivanovo    28.01.2019, 14:47
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Ни вон из стране, а геть з вильной Украины, кляты ...оскали, усе сало в Украине пожралы!
Olshankin    28.01.2019, 14:57
Оценка:  -2
Olshankin
Мова нужна для размовы с коровой. Значит, горожанам надо разрешать голосование , только если прошли языковую аттестационную комиссию.
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