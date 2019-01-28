"Голосование за другого человека - это тюрьма сразу" - Аваков

Глава МВД предупредил, что на попытку отдать свой бюллетень знакомому или родственнику будут реагировать жестко.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правоохранителей жестко реагировать на возможные фальсификации на выборах президента, связанные с голосованием за другого человека. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как одну из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов министр назвал голосование на местах, в небольших населенных пунктах Западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за рубежом.

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“Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдаст бюллетень родственнику или знакомому...при справке ГПСУ, что этот человек был за рубежом - это уголовное дело“, - подчеркнул Аваков.

“Уголовное дело доказывается за три секунды, это тюрьма сразу“, - предупредил министр. Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал пообещал взять под свой контроль этот вопрос и принять предупредительные меры для недопущения таких ситуаций.

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Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция предупреждает о намерении использовать голоса жителей оккупированных территорий для фальсификаций на выборах президента.