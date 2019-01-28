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"Голосование за другого человека - это тюрьма сразу" - Аваков

Комментариев: 2
Глава МВД предупредил, что на попытку отдать свой бюллетень знакомому или родственнику будут реагировать жестко.
Аваков призвал украинцев не передавать друг другу бюллетени
Аваков призвал украинцев не передавать друг другу бюллетени
EPA/UPG

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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правоохранителей жестко реагировать на возможные фальсификации на выборах президента, связанные с голосованием за другого человека. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как одну из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов министр назвал голосование на местах, в небольших населенных пунктах Западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за рубежом.

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“Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдаст бюллетень родственнику или знакомому...при справке ГПСУ, что этот человек был за рубежом - это уголовное дело“, - подчеркнул Аваков.

“Уголовное дело доказывается за три секунды, это тюрьма сразу“, - предупредил министр. Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал пообещал взять под свой контроль этот вопрос и принять предупредительные меры для недопущения таких ситуаций.

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Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция предупреждает о намерении использовать голоса жителей оккупированных территорий для фальсификаций на выборах президента.

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Теги: выборы президента, фальсификации, МВД, Аваков, заробитчане, голосование
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Комментариев (3)
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Boxerogos    28.01.2019, 15:24
Оценка:  0
Boxerogos
"Голосование за другого человека,кроме Пuдорошенко-это тюрьма сразу"-Сабаков.
nfhvyt    28.01.2019, 14:59
Оценка:  +1
nfhvyt
Да ладно, чё-то за это ни одного кнопкодава из ВР не посадили.
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 15:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Потому что если кто-то из них сядет, Аваков сядет следующим.
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