В Киеве на чердаке высотки нашли плантацию конопли

Киевлянин на чердаке многоэтажки по улице Лебедева в промышленных масштабах выращивал наркосодержащие растения .

Киевская прокуратура с управлением противодействия наркопреступности в Голосеевском районе Киева разоблачили 54-летнего киевлянина, который на чердаке многоэтажки в промышленных масштабах выращивал наркосодержащие растения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Во время обыска правоохранители обнаружили в помещении 163 горшка с выращенными растениями конопли и около 30 кг растениеобразного вещества. Сама теплица была оборудована системой подогрева и освещения.

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Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Изъятые вещества направлены в Киевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения химической экспертизы.

Как сообщалось 10 ноября, полиция нашла нарколаборатории в Киеве и области.