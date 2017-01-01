Украина усиливает оборону на морях - Полторак

Полторак отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности морских портов.

Украина усиливает оборонительные возможности на море.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

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“Мы работаем над усилением наших возможностей на море. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море и защитить наши порты“, - сказал он.

Напомним, Украина получит от США патрульные катера класса Айленд летом 2019 года. Об этом заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.