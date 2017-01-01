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Украина усиливает оборону на морях - Полторак

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Полторак отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности морских портов.
Украина усиливает оборонительные возможности на море
Украина усиливает оборонительные возможности на море
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украина усиливает оборонительные возможности на море. 

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

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“Мы работаем над усилением наших возможностей на море. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море и защитить наши порты“, - сказал он. 

Напомним, Украина получит от США патрульные катера класса Айленд летом 2019 года. Об этом заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

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Теги: Украина, армия, ВСУ, укрепление, море
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