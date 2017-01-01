Сергей Рудык: Почему я не иду в Президенты

28 января на официальном Фейсбук странице народного депутата Украины Сергея Рудика было обнародовано видеообращение относительно причин, по которым народный избранник не будет баллотироваться на пост главы государства.

“Дорогие друзья! 29 сентября прошлого года Партия Зеленых Украины вместе с несколькими общественными объединениями и известными политиками предложили мне, Сергею Рудыку, баллотироваться кандидатом в Президенты Украины.

Для меня большая честь быть поддержанным такой авторитетной политической партией, чья идеология сегодня завоевывает большинство в странах Западной Европы. И возможно при определенных обстоятельствах я бы принял это предложение, но не сейчас. Фактически, нынешняя избирательная кампания превратилась в парад тщеславия и соревнования “чья шутка остроумнее“, “чье обещание более нереалистичное“. Поэтому мы с командой Партии Зеленых Украины приняли для себя решение: отказаться в участии в президентской гонке 2019, сосредоточив свое внимание на следующих парламентских выборах.

Я призываю всех кандидатов в Президенты Украины и политические партии: отказаться от лозунгов и тезисов, которые ведут к фактическому расколу страны; прекратить политические спекуляции на тему национальной безопасности и обороны; не допустить российского сценария растяжения голосов и избрание фактически случайного, а реально - подконтрольного России кандидата.

Государственные интересы должны быть выше личных политических амбиций!“- заявил политик.