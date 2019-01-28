Избил женщину: Помощнику депутата Киевского облсовета дали условный срок

Пострадавшая получила сотрясение мозга за просьбу взять питбуля на поводок.

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Суд приговорил к одному году ограничения свободы условно помощника депутата Киевского областного совета, экс-главу отделения партии Украинское объединение патриотов (Укроп) в Гостомеле Киевской области Николая Пасальского за избиение женщины, сделавшей ему замечание за выгул бойцовской собаки без поводка.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 9 июля 2018 года около 20:00 Пасальский выгуливал своего пса породы “питбуль“ во дворе дома по ул. Воскресенская, 12Г в Киеве.

Потерпевшая Татьяна Лавриненко сидела на лавочке около подъезда и сделала замечание политику за то, что от выгуливает собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Пасальский начал высказываться нецензурной лексикой в ​​ее адрес, а затем умышленно нанес женщине один удар рукой в ​голову.

Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила легкое телесное повреждение в виде кровоподтека на задней поверхности левой ушной раковины.

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В судебном заседании Пасальский свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал частично и заявил, что действительно 9 июля 2018 года вышел на прогулку с двумя собаками (питбулем и йоркширским терьером) без поводков и намордников.

Проходя мимо потерпевшей, он услышал от нее замечания якобы в грубой форме с использованием нецензурной лексики. Более того, обвиняемый заявил, что потерпевшая держала в руках электрошокер и угрожала ему и говорила, что отравит его собак.

Пасальский утверждает, что женщина угрожала отравить собак ukrop.party

Исследовав материала дела и показания свидетелей, суд признал Пасальского виновным по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, суд взыскал с Пасальского около 27 тыс. гривен в пользу потерпевшей для возмещения морального и материального ущерба.

Как сообщалось, в июле 2018 года в Днепровском районе Киева за замечание взять собаку бойцовской породы питбуль на поводок женщина получила от экс-главы отделения парти УКРОП сотрясение мозга, ушиб и два дня провела у врачей, сдавая анализы и проводя обследование.