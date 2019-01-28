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Избил женщину: Помощнику депутата Киевского облсовета дали условный срок

Комментариев: 17
Пострадавшая получила сотрясение мозга за просьбу взять питбуля на поводок.
Инцидент произошел в июле
Инцидент произошел в июле
Скриншот видео

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Суд приговорил к одному году ограничения свободы условно помощника депутата Киевского областного совета, экс-главу отделения партии Украинское объединение патриотов (Укроп) в Гостомеле Киевской области Николая Пасальского за избиение женщины, сделавшей ему замечание за выгул бойцовской собаки без поводка.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 9 июля 2018 года около 20:00 Пасальский выгуливал своего пса породы “питбуль“ во дворе дома по ул. Воскресенская, 12Г в Киеве.

Потерпевшая Татьяна Лавриненко сидела на лавочке около подъезда и сделала замечание политику за то, что от выгуливает собаку бойцовской породы без поводка и намордника. Пасальский начал высказываться нецензурной лексикой в ​​ее адрес, а затем умышленно нанес женщине один удар рукой в ​голову.

Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила легкое телесное повреждение в виде кровоподтека на задней поверхности левой ушной раковины.

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В судебном заседании Пасальский свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал частично и заявил, что действительно 9 июля 2018 года вышел на прогулку с двумя собаками (питбулем и йоркширским терьером) без поводков и намордников.

Проходя мимо потерпевшей, он услышал от нее замечания якобы в грубой форме с использованием нецензурной лексики. Более того, обвиняемый заявил, что потерпевшая держала в руках электрошокер и угрожала ему и говорила, что отравит его собак.

Пасальский утверждает, что женщина угрожала отравить собак
Пасальский утверждает, что женщина угрожала отравить собак
ukrop.party

Исследовав материала дела и показания свидетелей, суд признал Пасальского виновным по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, суд взыскал с Пасальского около 27 тыс. гривен в пользу потерпевшей для возмещения морального и материального ущерба.

Как сообщалось, в июле 2018 года в Днепровском районе Киева за замечание взять собаку бойцовской породы питбуль на поводок женщина получила от экс-главы отделения парти УКРОП сотрясение мозга, ушиб и два дня провела у врачей, сдавая анализы и проводя обследование.

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Теги: избиение, женщина, Киевская область, помощник депутата
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Комментариев (17)
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ИИИИИИИИИИ    28.01.2019, 16:23
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Чмо укропское, у них там походу все такие.
ИИИИИИИИИИ    28.01.2019, 16:24
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
И эта партия ещё лезет в президентские выборы - рыло не объедешь за год.
Antonz89    28.01.2019, 15:58
Оценка:  +1
Antonz89
боксеры,самбисты, делают с них смертоносных машин, а добро/зло в голову тренера не вбивают, для них что женщину, что мужика одинаково.Барышня в руках похоже шокер держала и тут она не права - никогда не доставайте оружие чтобы просто помахать перед быком, достали - применили, иначе прилетит в бубен
Antonz89    28.01.2019, 16:01
Оценка:  0
Antonz89
и сразу в догонку, а то налетят тут, вина быка 100%, не обсуждается, барышня неправа, исключительно с точки зрения разбора ситуации самообороны, как лучше можно было поступить, какой урок это иллюстрирует. Как ей поступать - тут уже ей решать.Старайтесь не только быть правыми, но и целыми.
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 15:56
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А приговор кто выносил? Мужчина или женщина? Если женщина - желаю ей подобной встречи. А если мужчина - то пусть его жена или мать так попадет. Все будет справедливо.
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 15:54
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А начиналась эта гунявая партейка с Корбана.
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 15:53
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Чем большими правами наделен человек, тем строже надо с него спрашивать. А у нас почему-то наоборот.
vlad006    28.01.2019, 15:52
Оценка:  +2
vlad006
Вот если бы она ему дала пощечину - получила бы реальный срок.
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 15:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Она ему только замечание сделала и сразу же получила.
Peyot    28.01.2019, 15:46
Оценка:  +1
Peyot
партия зеленского)))) вебирайте люди дибилушку вову! он перед лилипутиным станцует за то что тот ему разрешит сойтись по середине днепра. а его сопартийцы будут женщин избивтаь безнаказанно!
Аделька    28.01.2019, 15:45
Оценка:  -2
Аделька
Вот такие вот патриёты.А стариков,инвалидов и детей избивать,так уже в систему вошло.Собачек им жалко)))
Peyot    28.01.2019, 15:47
Оценка:  -2
Peyot
а причем здесь патриоты к олигарху коломойскому и его креатурам "Укроп" и "преЗЕрватив"?
Аделька    28.01.2019, 16:19
Оценка:  -1
Аделька
"депутата Киевского областного совета, экс-главу отделения партии Украинское объединение патриотов (Укроп) в Гостомеле Киевской области Николая Пасальского "
Юля    28.01.2019, 15:42
Оценка:  +4
Юля
Прошу прощения, но когда мужчина бьет женщину, то это не мужчина, а половая тряпка и нужно не год условно о как минимум в тюрме... Тем более сейчас приняли закон, или это косаетса только мужеков в семье......
Что за безпредел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕЖИК69    28.01.2019, 15:39
Оценка:  +4
ЕЖИК69
пашинский вообще бы пристрелил......
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