Смешко задекларировал гостиничный бизнес и квартиру жены в Крыму

Экс-главе СБУ принадлежит дом под Киевом, квартира и часть квартиры, а также 16 земельных участков.

У Смешко есть гостиничный бизнес, у его жены - квартира в Крыму facebook.com/sylaichest

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Экс-глава СБУ Игорь Смешко, который подал документы для регистрации кандидатом в президенты, показал свою декларацию за 2017 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В 2017 году Смешко получил 249 тысяч грн пенсии, 94,9 тысяч грн процентов в “Укрэксимбанке“ и 12,5 тысяч грн зарплаты в КНУ имени Тараса Шевченко.

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Наличными экс-чиновник хранит $270 тысяч, на счетах - 113 тысяч евро, $121,8 тысяч и 9340 грн.

Его жена Юлия Смешко получила в 2017 году 42,9 тысяч грн процентов в “Укрэксимбанке“ и 288,8 тысяч грн дохода от отчуждения движимого имущества. Она также держит в “Укрэксимбанке“ размещено $70,65 тысяч, 3600 евро и 5500 грн.

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Кроме того, Смешко принадлежит 88,24% (1,5 млн грн в денежном выражении) ООО “Лагуна“ в селе Малая Быйгань Береговского района Закарпатской области (гостиничный бизнес). Его жене принадлежат 42,5% (1,37 мон грн в денежном эквиваленте), ООО “Бизнес-консалтинг центр“ в Киеве.

Также с января 2003 года Смешко владеет домом площадью 406,6 м2 в селе Музычи Киевской области, с марта 2004 года - 25% квартиры в Киеве площадью 317,5 м2 и стоимостью 870 тысяч грн. Его жене Юлии также принадлежит 25% этой квартиры.

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Помимо этого, экс-глава СБУ владеет с июля 2004 года квартирой в Киеве площадью 37,7 м2 и недостроенными домами площадью 510 м2 и 143,7 м2 в Музычах.

С мая 2012 года Смешко задекларировал право пользования на базу отдыха общей площадью 2269 м2 и земельный участок на почти 13 га в селе Рыбаковка Березанского района Николаевской области, принадлежащих ООО “Бизнес-консалтинг центр“.

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Экс-главе СБУ принадлежат 16 земельных участков: 12 в Киевской области, три в Черкасской области, один во Львовской области.

Кроме того, Юлия Смешко с марта 2012 года владеет квартирой площадью 127,8 м2 в поселке Кореиз в Крыму, приобретенной за 1,77 мон грн, с марта 2003 года - нежилым помещением в Киеве площадью 140,3 м2, купленным за 327,2 тысяч грн.

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У жены экс-чиновника есть также три земельных участка: два в Киевской и один в Одесской области. Она с 2011 года владеет автомобилем Lexus RX 350, с марта 2017 - еще двумя автомобилями: Lexus ES 250 и Nissan Almera (2008 года производства).

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Игорь Смешко также является председателем общественной организации “Сила и честь“ и президентом Центра стратегических исследований и анализа.

Напомним, Игорь Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 25 января.