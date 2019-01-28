Воспитательница не уведомила ни администрацию заведения ни медсестру. Родителям она сказала, что ребенок "слегка ударился в процессе игры".

Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом

В детсаду Днепра девочку ударили карандашом в глаз

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В детсаду Днепра девочку ударили карандашом в глаз

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В Днепре девочка после занятия в детском саду попала на операционный стол с травмой глаза. Инцидент произошел 24 января в дошкольном образовательном учреждения (ДОУ) № 372.

Об этом сообщается в группе Освіта Придніпров'я в Facebook.

“Во время детской потасовки девочка получила удар!!! Карандашом!!! в область глаза“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что воспитатель в это время находилась в раздевалке и узнала о случившемся от детей.

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“При этом ни медицинский работник, ни администрация заведения в известность не были поставлены. Когда пришли родители, им сказали, что ребенок слегка ударился в процессе игры. Также воспитатель отметила, что синяк под глазом она - внимание - обработала хозяйственным мылом! Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на ул. Космической“, - пишет автор сообщения.

25 января девочка была прооперирована, из ее глаза хирурги извлекли осколок карандаша.

Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом facebook.com

Как сообщалось в декабре, в Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения.