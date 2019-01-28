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В детсаду Днепра девочку ударили карандашом в глаз

Комментариев: 4
Воспитательница не уведомила ни администрацию заведения ни медсестру. Родителям она сказала, что ребенок "слегка ударился в процессе игры".
В детсаду Днепра девочку ударили карандашом в глаз
© facebook.com
Фото 1/5
  • Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
  • Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
  • Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
  • Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
  • Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
В детсаду Днепра девочку ударили карандашом в глаз
Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
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В Днепре девочка после занятия в детском саду попала на операционный стол с травмой глаза. Инцидент произошел 24 января в дошкольном образовательном учреждения (ДОУ) № 372.

Об этом сообщается в группе Освіта Придніпров'я в Facebook.

“Во время детской потасовки девочка получила удар!!! Карандашом!!! в область глаза“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что воспитатель в это время находилась в раздевалке и узнала о случившемся от детей.

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“При этом ни медицинский работник, ни администрация заведения в известность не были поставлены. Когда пришли родители, им сказали, что ребенок слегка ударился в процессе игры. Также воспитатель отметила, что синяк под глазом она - внимание - обработала хозяйственным мылом! Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на ул. Космической“, - пишет автор сообщения.

25 января девочка была прооперирована, из ее глаза хирурги извлекли осколок карандаша.

Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
Воспитательница даже не упомянула родителям, что был удар карандашом
facebook.com

Как сообщалось в декабре, в Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения.

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Теги: Днепр, детсад, травма, глаз, девочка
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Комментариев (4)
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GreenPeace!    28.01.2019, 16:17
Оценка:  -1
GreenPeace!
Первое образование мое:учитель млпдших классов.Обажаю детей,они меня..но начинала свой путь с детской,развлекательной комнаты....зпставляли брать по 14 детей разного возраста.Я протестовала,однажды..дите 5 лет упал с горки...забрала скорая.Это был мой последний опыт работы с детьми.
GreenPeace!    28.01.2019, 16:20
Оценка:  -1
GreenPeace!
Жадность селючки-администратора ...угрозами,заставила брать детей как можно больше.НО,КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ,ЭТУ СЕЛЮЧКУ,ВКЛЮЧИВШУЮ ДИРЕКТОРА,КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЛА НАС ДВОИХ,СМОТРЕТЬ ЗА 14-ТЬЮ ДЕТЬМИ,2-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.
GreenPeace!    28.01.2019, 16:21
Оценка:  -1
GreenPeace!
Я ей поясняла,что один воспитатель может усмотреть за,максимум,4 детьми,2-6 летнего возраста,но ее жадость победила все.Ну и после ЧП,я проследила,что с ребенком все ок..и сказала,что больше никогда с детьми работать не буду.А администратора и владельца послала НАХ.
flacon9havi    28.01.2019, 16:13
Оценка:  +1
flacon9havi
Це вже кримінальна стаття "Залишення у небезпеці, що викликало ... або смерть ..."... Щось таке.
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