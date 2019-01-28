Киев в 2018 году посетили почти два миллиона иностранцев

Туристов из Европы в прошлом году было почти на 5% больше, чем из стран СНГ.

Киев в 2018 году посетили 1 млн 930 тысяч иностранцев.

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Об этом сообщил Антон Тараненко, начальник Управления туризма и промоций КГГА в соцсети Facebook.

Отмечается, что третий год подряд наибольшее число визитеров в Киев прибывает из Беларуси, Израиля, США и Германии. Также очень динамично развиваются направления по Азии, стран ближнего и дальнего Востока (Китай, Индия и ОАЭ).

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“Финал Лиги чемпионов увеличил почти в два раза турпоток из Испании. По странам Европы мы видим доминирование почти на 5% перед странами СНГ“, - добавил Тараненко.

Как известно, Украина оказалась в рейтинге стран со средней опасностью для туристов.