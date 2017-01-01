В Кривом Роге без тепла остались более 330 домов

В Кривом Роге из-за порыва магистрального трубопровода теплотрассы без отопления остались жители 334 домов.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) около 80 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом со ссылкой на данные мэрии сообщают в понедельник, 28 января, Українські новини.

"Без отопления из-за утечки теплоносителя остались жители 334 домов", - говорится в сообщении горсовета.

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В частности, указано, что порыв магистрального трубопровода диаметром 800 мм теплотрассы Криворожской теплоцентрали произошел на улице Панаса Феденко.

В связи с этим временно без отопления остались шесть детский садов, семь школ, два колледжа, три лицея, две ДЮСШ, два центра детского творчества, два интерната и два центра первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрассы.

Как сообщалось 27 января, в "ЛНР" два города остались без воды.