В Николаеве взорвали трубу котельной
Демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в области.
В Николаеве взорвали трубу котельной
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В Николаеве взорвали трубу котельной
В Николаеве демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной
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В Николаеве на улице Водопойной, 36 сегодня путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной.
Об этом сообщают Новости-Н.
Работы проводило специализированное предприятие, демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.
Как сообщалось, в американском штате Нью-Йорк во вторник, 15 января, взорвали часть моста через Гудзон, который простоял с 1955 года.