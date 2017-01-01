В Николаеве взорвали трубу котельной

Демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в области.

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В Николаеве на улице Водопойной, 36 сегодня путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной.

Об этом сообщают Новости-Н.

Работы проводило специализированное предприятие, демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Йорк во вторник, 15 января, взорвали часть моста через Гудзон, который простоял с 1955 года.