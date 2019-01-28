ОБСЕ хочет поручить проведение выборов на Донбассе миротворцам ООН

Организация разработала новый мирный план, который должен заменить Минск-2.

Сайдик говорит, что новый мирный план должен быть утвержден четырьмя парламентами EPA/UPG

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ОБСЕ разработала новый мирный план по ситуации в Украине под руководством спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.

“Несмотря на уменьшение военных действий, конфликт продолжает тлеть. Сейчас организация разработала новый мирный план“, - отмечает издание.

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Новый план предусматривает совместную миссию ООН-ОБСЕ под единым руководством единого координатора. “ООН должна предоставить управляемые миротворческие и полицейские силы и организовать местные выборы в пророссийских мятежных районах, которые контролируются ОБСЕ“, - говорится в материале.

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В дополнение к международной гражданской администрации за восстановление региона будет отвечать ведомство ЕС. Проект ОБСЕ также содержит подробный график, который ограничен пятью годами.

Согласно мирному плану, Киев и Москва должны принять конкретные меры, чтобы способствовать реинтеграции территорий в украинское государство и способствовать примирению.

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Данное мирное соглашение, в отличие от Минска-2, должны одобрить парламенты четырех государств в нормандском формате - Германии, Франции, России и Украины. Его уже презентовали на Совете министров иностранных дел ЕС в Милане в декабре.

По словам Сайдика, численность миротворческой миссии ООН в Донбассе пока не подсчитывалась, однако 20 тысяч человек, о которых пишут СМИ, не понадобится.

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Напомним, ранее в ОБСЕ сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли собственную больницу.