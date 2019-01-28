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ОБСЕ хочет поручить проведение выборов на Донбассе миротворцам ООН

Комментариев: 4
Организация разработала новый мирный план, который должен заменить Минск-2.
Сайдик говорит, что новый мирный план должен быть утвержден четырьмя парламентами
Сайдик говорит, что новый мирный план должен быть утвержден четырьмя парламентами
EPA/UPG

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ОБСЕ разработала новый мирный план по ситуации в Украине под руководством спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.

“Несмотря на уменьшение военных действий, конфликт продолжает тлеть. Сейчас организация разработала новый мирный план“, - отмечает издание. 

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Новый план предусматривает совместную миссию ООН-ОБСЕ под единым руководством единого координатора. “ООН должна предоставить управляемые миротворческие и полицейские силы и организовать местные выборы в пророссийских мятежных районах, которые контролируются ОБСЕ“, - говорится в материале.

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В дополнение к международной гражданской администрации за восстановление региона будет отвечать ведомство ЕС. Проект ОБСЕ также содержит подробный график, который ограничен пятью годами. 

Согласно мирному плану, Киев и Москва должны принять конкретные меры, чтобы способствовать реинтеграции территорий в украинское государство и способствовать примирению. 

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Данное мирное соглашение, в отличие от Минска-2, должны одобрить парламенты четырех государств в нормандском формате - Германии, Франции, России и Украины. Его уже презентовали на Совете министров иностранных дел ЕС в Милане в декабре.

По словам Сайдика, численность миротворческой миссии ООН в Донбассе пока не подсчитывалась, однако 20 тысяч человек, о которых пишут СМИ, не понадобится.

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Напомним, ранее в ОБСЕ сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли собственную больницу.

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Теги: ОБСЕ, ООН, Донбасс, мирный план, Минские соглашения, выборы
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Комментариев (4)
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Boxerogos    28.01.2019, 17:57
Оценка:  -1
Boxerogos
Правильно всё сказал.Поддерживаю!
Хитрый-Лис    28.01.2019, 17:40
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
местные выборы в пророссийских мятежных районах? Это чё за реньтакая?
Ну проведи выборы в Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край .
Кто мешает?
Boxerogos    28.01.2019, 18:00
Оценка:  -1
Boxerogos
Мешает только твоя шизофрения,многоликий ты потрохобот.Донбасс не вернётся,хоть усрись от злости!Бугагагагагага!!!))))))) )))
Meritus    28.01.2019, 17:11
Оценка:  +5
Meritus
Мартин, пташка промосковська. У нього міцні зв'язки з Рашою (Вікі).
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