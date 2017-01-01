В Полтаве за минуту обокрали спортивный магазин

Служба охраны, уложившись в определенный лимит четыре минуты, приехала, но лишь констатировала факт ограбления.

Четверо неизвестных ворвались в магазин Sportsman в Полтаве и ограбили его за минуту.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook полтавчанин Дмитрий Говтвяниця

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"В магазине грабители находились максимум 1 минуту. Брали все самое дорогое. Перед этим, наверное, предварительно изучив магазин. Служба охраны, уложившись в определенный лимит 4 минуты, приехала. Но лишь констатировала факт, что магазин раскрыт. Украденное, по словам специалистов в таких делах, уже наверняка сдано гастролерами по далеко не рыночным ценам на рынках типа Барабашово", - говорится в сообщении.

По словам Говтвяници, воры припарковали авто неподалеку магазина. Все украденное в него грузили оперативно.

В пресс-службе Нацполиции в Полтавской области сообщили, что по факту данного преступления правоохранители открыли уголовное дело.

Как сообщалось 18 января, ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео.