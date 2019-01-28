Под Харьковом пьяный мужчина выбросил котят с 12 этажа
В Харьковской области 27 января, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна многоэтажки двух котят.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
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Так, сообщается, что 27-летний мужчина выбросил двух котят из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже. Люди, которые стали свидетелями этого события, сразу же вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили в мусорном баке умершего котенка и у бака - второе искалеченное животное.
Котенок, которому удалось выжить, в настоящее время находится в ветеринарной клинике.
Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") УК Украины. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщалось, в июле 2018 в Дарницком районе Киева живодер выбросил щенка из окна.