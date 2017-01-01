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В Украине уменьшается количество больных корью

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За 4-ю неделю 2019 корью заболели 3279 человек.
Количество больных корью уменьшилась
Количество больных корью уменьшилась
depositphotos.com

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 количество больных корью уменьшилась на 6% по сравнению с прошлой неделей. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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“По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 корью заболели 3279 человек - 1350 взрослых и 1929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей“, - говорится в сообщении.

Напомним, темпы заражения корью в Украине набирают колоссальных масштабов, ежедневно фиксируется от 300 до 400 заболевших корью. Об этом заявил заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Игорь Марычев

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Теги: эпидемии, корь, Украина
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