На Донбассе пенсионер скончался на блокпосту

В Луганской области на "нулевом" блокпосту в КПВВ Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения.

Очередной смертельный случай зафиксирован на блокпосту на Донбассе vpl.com.ua

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На Донбассе на так называемом “нулевом“ блокпосту в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщает сайт благотворительного фонда Право на защиту.

В частности, указано, что смерть наступила примерно в 14:10 понедельника, когда семья из трех человек направлялась со стороны подконтрольной Украине территории.

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Известно, что мужчина прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут его родные. Именно в этот момент ему стало плохо. На данный момент причина смерти пенсионера неизвестна.

Ранее в Киеве на Шулявке внезапно умер мужчина, ожидавший прибытия трамвая. Инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.