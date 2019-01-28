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Тимошенко показала доходы: дом в аренде, бриллианты и ГАЗ 1983 года у мужа

Комментариев: 4
У политика нет своего жилья и машин, а на счету в банке она хранит 600 тысяч грн, согласно декларации.
Тимошенко, согласно доходам, носит дорогие украшения, но дома и машины у нее нет
Тимошенко, согласно доходам, носит дорогие украшения, но дома и машины у нее нет
EPA/UPG

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко подала в ЦИК декларацию о доходах за 2017 год. Об этом пишет Страна.ua.

Согласно документу, Тимошенко арендует 588-метровый дом в Козине. Там же у нее есть право пользования земельными участками площадью 1500, 1862 и 1244 м2. При этом официально жилья в собственности у Тимошенко нет.

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В собственности мужа Тимошенко Александра записана пара наручных часов элитных марок Vacheron Constantin и Corum. 

У самой Тимошенко есть драгоценности - экс-премьер владеет сережками с жемчугом и мелкими драгоценными камнями марок Mikimoto, Chanel, Cartier (три пары), кольцом с жемчужинами и драгоценными камнями от Dinh Van.

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Кроме того, у нее есть ожерелье с жемчугом (две единицы), подвеска с драгоценными камнями от Chopard и еще парой наборов украшение без указания марки. 

Муж Тимошенко владеет двумя авто: Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска и ГАЗ 14 1983 года выпуска. Ему также принадлежат права на два общества с ограниченной ответственностью – ООО “Геофорс“ и ООО “Леді Ю“.

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Зарплата Юлии Тимошенко в ВР составила 225 490 грн, дополнительно на выполнение депутатских обязательств она получила еще 252 825 грн (так называемая “вторая зарплата“, которая выдается на депутатские расходы).

У Александра Тимошенко иностранный доход из Праги в 2017 году составил 244 948 грн. Предпринимательская деятельность принесла ему еще 3,374 млн грн.

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Тимошенко официально хранит в банке 614 145 грн, наличкой - 290 тысяч грн. Александр Тимошенко официально побогаче - у него есть 194 тысячи евро, 357,7 тысяч долларов и 650 тысяч грн наличными. В банке он хранит 28 105 долларов и 22 167 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава СБУ Игорь Смешко задекларировал гостиничный бизнес и квартиру жены в Крыму.

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Теги: Тимошенко, доходы, декларация, выборы президента, кандидаты
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Комментариев (4)
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Аделька    28.01.2019, 18:13
Оценка:  +1
Аделька
Фирташ миллиардер на 1 долларе с 1000кубов,а Юля нищая,имеля 30 долларов с 1000 кубов)))
Аделька    28.01.2019, 18:13
Оценка:  +1
Аделька
А её фирма газораспределительная Итера до сих пор работает))
Аделька    28.01.2019, 18:11
Оценка:  +2
Аделька
Брехло.
Dmitriy7    28.01.2019, 17:58
Оценка:  -2
Dmitriy7
юляпорах сухим тримайтэ и пипец на пять лет родине бля
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