Жительница Хмельницкого получила шесть лет за подготовку теракта

Женщина собирала данные о ВСУ, администрировала антиукраинские сайты, а также готовила теракт в регионе.

Суд признал жительницу Хмельницкого виновной в государственной измене и подготовке теракта и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, в 2017 году женщина была завербована представителями спецслужб РФ для выполнения диверсионного задания на территории региона.

Кроме того женщина занималась сбором информации о стратегически важных инфраструктурных объектах региона, а также персональных данных военнослужащих ВСУ, которые находились в районе проведения АТО.

В апреле 2017 года в ходе спецоперации злоумышленницу задержали на одесском автовокзале после получения от кураторов взрывного устройства в эквиваленте 600 граммов тротила.

Также СБУ установила, что с января 2017 г женщина администрировала группу в одной из запрещенных российских соцсетей, где распространяла антиукраинские материалы.

пресс-служба СБУ

Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 201 УК и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что одессита пытались завербовать для подрыва нефтепровода. Мужчину постепенно вовлекали в антиукраинскую деятельность, переходя от простых заданий, к сложным, пока не предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.

Напомним, штабе ООС заявляли о задержании агента иностранных спецслужб. Задержанный руководил антисемитской организации, которая, по данным силовиков, годами дестабилизировала ситуацию в регионе на этнической почве.

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