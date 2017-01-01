В Луганской области полторы тысячи жителей остались без света

В Луганской области по состоянию на 12:00 28 января без электроэнергии находились 1597 потребителей в восьми населенных пунктах.

На Донбассе более полутора тысяч потребителей в разных частях подконтрольной Украине Луганской области остались без света в течение 26-28 января. Причина - ухудшение погодных условий, сообщает со ссылкой на данные Луганского энергетического объединения УНН.

"По состоянию на 12:00 28 января без электроэнергии находились 1597 потребителей в восьми населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на территории обслуживания Лисичанского РЭС частично обесточены город Новодружеск. Без электроэнергии - 700 абонентов. На территории обслуживания Беловодского РЭС без света находятся 69 потребителей в населенных пунктах Нянчене, Чабаново, Павловка, а на территории обслуживания Сватовского РЭС без электричества находятся 114 абонентов в населенных пунктах Загорье, Полтавское и Царевка.

Известно также, что на территории обслуживания Рубежанского РЭС обесточены 714 абонентов в городе Рубежное - часть из-за повреждения трансформатора, часть - из-за повреждения опоры автомобилем.

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