СБУ опубликовала новые имена наемников "Вагнера": среди них есть украинцы
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СБУ опубликовала более подробные данные о российских наемниках ЧВК “Вагнер“ в Судане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там отметили, что заказы билетов для “пассажиров“ якобы из 223 отряда Минобороны РФ велись через ООО “М Инвест“, подконтрольную “повару Владимира Путина“ Евгению Пригожину. Впоследствии эти пассажиры оказались сотрудниками ЧВК “Вагнер“.
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“С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М в Судан, ЦАР и других африканских стран на ротационной основе было переправлено 1012 “ихтамнетов“, чьи билеты, персональные и паспортные данные есть сегодня у СБУ“, - подчеркнуло ведомство.
Пресс-служба добавила, что СБУ публикует первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.
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“Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК “Вагнер“ свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ“, - отметила спецслужба.
По данным СБУ, это же ведомство выдавало документы прикрытия и для офицеров ВС РФ “Петрова“ и “Боширова“ - исполнителей химической атаки в британском Солсбери.
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Номера паспортов нескольких сотен “вагнеровцев“ отличаются между собой только последними цифрами. “Серия и номера загранпаспортов наемников, а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ВС РФ“, - отметил глава СБУ Василий Грицак.
В СБУ отметили, что в состав африканских ротаций “Вагнера“ российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, самопровозглашенных республик и Украины.
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В частности, есть информация о целевом наборе в суданскую “командировку“ жителей оккупированного Крыма, которые как в итоге получили гражданство РФ.
Привлекают спецслужбы РФ в ЧВК “Вагнер“ и близких родственников российских наемников. “СБУ задокументировано более 112 человек, для которых “русский бизнес на крови“ стал семейным делом“, - отметила спецслужба.
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Более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, добавили там.
Кроме того, с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане “пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ“ с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года перешли на сторону врага.
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Напомним, ранее СБУ уже публиковала информацию о российских “ихтамнетах“ на территории Судана.
ИЛИ СЛАБО ? )))
в следующий раз обязательно будут интересоваться что лучше у лапотных ботов
НУ ВОЮЮТ ЛЮДИ ЗА ДЕНЬГИ , И ЧТО ?!
КАЖДЫЙ ДРОЧИТ ТАК КАК ХОЧЕТ , ВСЕ ЛЮДИ ВЗРОСЛЫЕ ,
ИЛИ К ЧАСТНЫМ АРМИЯМ США У ЭСБУШКИ ТАКОЕ ЖЕ ВНИМАНИЕ ?