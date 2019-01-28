СБУ опубликовала новые имена наемников "Вагнера": среди них есть украинцы

Спецслужбы вербуют новых наемников, в том числе, среди жителей оккупированного Крыма в обмен на гражданство РФ.

СБУ опубликовала еще одну порцию данных о российских наемниках ssu.gov.ua

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СБУ опубликовала более подробные данные о российских наемниках ЧВК “Вагнер“ в Судане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ показала номера паспортов наемников "Вагнера" ssu.gov.ua

Там отметили, что заказы билетов для “пассажиров“ якобы из 223 отряда Минобороны РФ велись через ООО “М Инвест“, подконтрольную “повару Владимира Путина“ Евгению Пригожину. Впоследствии эти пассажиры оказались сотрудниками ЧВК “Вагнер“.

Паспорта наемникам "Вагнера" выдали централизовано ssu.gov.ua

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“С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М в Судан, ЦАР и других африканских стран на ротационной основе было переправлено 1012 “ихтамнетов“, чьи билеты, персональные и паспортные данные есть сегодня у СБУ“, - подчеркнуло ведомство.

Среди наемников есть как граждане РФ, так и иностранцы ssu.gov.ua

Пресс-служба добавила, что СБУ публикует первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

За работу в ЧВК "Вагнер" жителям оккупированного Крыма дают гражданство ssu.gov.ua

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“Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК “Вагнер“ свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ“, - отметила спецслужба.

В ЧВК "Вагнер" часто вербуют родственников наемников ssu.gov.ua

По данным СБУ, это же ведомство выдавало документы прикрытия и для офицеров ВС РФ “Петрова“ и “Боширова“ - исполнителей химической атаки в британском Солсбери.

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Номера паспортов нескольких сотен “вагнеровцев“ отличаются между собой только последними цифрами. “Серия и номера загранпаспортов наемников, а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ВС РФ“, - отметил глава СБУ Василий Грицак.

В суданский контингент "Вагнера" набраны люди и из Беларуси, и из Молдовы, и из Украины ssu.gov.ua

В СБУ отметили, что в состав африканских ротаций “Вагнера“ российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, самопровозглашенных республик и Украины.

Наемники ЧВК "Вагнер" набраны не из одной России ssu.gov.ua

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В частности, есть информация о целевом наборе в суданскую “командировку“ жителей оккупированного Крыма, которые как в итоге получили гражданство РФ.

СБУ продолжает собирать и публиковать данные на наемников "Вагнера" ssu.gov.ua

Привлекают спецслужбы РФ в ЧВК “Вагнер“ и близких родственников российских наемников. “СБУ задокументировано более 112 человек, для которых “русский бизнес на крови“ стал семейным делом“, - отметила спецслужба.

Наемникам ЧВК "Вагнера" штамповало паспорта то же ведомство, что и исполнителей атаки в Солсбери ssu.gov.ua

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Более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, добавили там.

Большинство контингента в Судане воевали и в Украине ssu.gov.ua

Кроме того, с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане “пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ“ с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года перешли на сторону врага.

Бывших украинских военных, которые перевели в ЧФ РФ, тоже отправили в Судан ssu.gov.ua

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Напомним, ранее СБУ уже публиковала информацию о российских “ихтамнетах“ на территории Судана.