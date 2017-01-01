Масштабный пожар в Киеве: горел радиозавод

Возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе на территории Радиозавода. Площадь пожара составила около 150 кв. м.

Пожар на радиозаводе в Киеве kyiv.dsns.gov.ua

Масштабный пожар на территории киевского радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9 в Дарницком районе, возникший днем 28 января, был ликвидирован, сообщает столичное управления ГСЧС Украины.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16.06, а уже в 17.53 он был ликвидирован. Площадь пожара составила около 150 кв. м.

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"Возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе на территории радиозавода. Огонь быстро распространился по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существовала угроза распространения пожара на крышу здания", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 39 человек личного состава.

Ранее 28 января в торговом центре Харькова произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании торгового центра Мираж и распространился на несколько сотен квадратных метров. Накануне в городе Каменец-Подольский произошел пожар в гостинице в переулке Грушевского. Огонь распространился на площадь 70 кв. м. Были спасены восемь человек.

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