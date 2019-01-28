Запорожские предприниматели пытались продать продать в страну, которая н аходится под санкциями Совета безопасности ООН, двиатели на миллион долларов.

Сотрудники СБУ блокировали блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в пределах официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.

Как было установлено, двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, которая находится под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара в почти один миллион долларов. Они также гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Правоохранители задержали злоумышленников в Запорожье во время попытки реализовать заказчику четыре двигателя.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также ведутся следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы задержанных. Проверяется информация о возможной их причастности к противоправным сделкам со страной-агрессором.

Cмотрите фотогалерею: Бизнесмены пытались вывезти из Украины двигатели для военных вертолетов

Ранее в Киеве военный пытался украсть двигатели к вертолету Ми-8.

А в декабре в Украину пытались незаконно ввезти комплектующие для самолетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet