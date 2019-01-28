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Бизнесмены пытались вывезти из Украины двигатели для военных вертолетов

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Запорожские предприниматели пытались продать продать в страну, которая н аходится под санкциями Совета безопасности ООН, двиатели на миллион долларов.
Из Украины пытались вывезти авиационные двигатели
Из Украины пытались вывезти авиационные двигатели
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ блокировали блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в пределах официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.

Как было установлено, двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, которая находится под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара в почти один миллион долларов. Они также гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Правоохранители задержали злоумышленников в Запорожье во время попытки реализовать заказчику четыре двигателя.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также ведутся следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы задержанных. Проверяется информация о возможной их причастности к противоправным сделкам со страной-агрессором.

 

 

 

Ранее в Киеве военный пытался украсть двигатели к вертолету Ми-8.

А в декабре в Украину пытались незаконно ввезти комплектующие для самолетов.

 

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Теги: СБУ, Запорожье, видео, двигатель, фото, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olshankin    28.01.2019, 21:11
Оценка:  -2
Olshankin
Если предприятия по производству вертолетов не будут получать много денег, то вскорости они исчезнут навсегда, а высококвалифицированный персонал разбежится кто куда. Это называется "цивилизованно ликвидировать конкурентов".
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