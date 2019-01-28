Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК зарегистрировала двух новых кандидатов в президенты

Комментариев: 1
Руслан Кошулиский и Александр Данилюк были зарегистрированы кандидатами в президенты Украины.
ЦИК зарегистрировала кандидатов Кошулинского и Данилюка
ЦИК зарегистрировала кандидатов Кошулинского и Данилюка
Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 28 января, зарегистрировала кандидатами в президенты Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.

По словам представителей комиссии, Кошулинский подал документы в ЦИК 23 января.

"В ЦИК 23 января поступили документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Кошулинского Руслана. Рассмотрев указанные документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - сообщила член комиссии Екатерина Махницкая.

Также член комиссии Ирина Ефремова сообщила, что Александр Данилюк подал документы в ЦИК.

"В ЦИК 24 января Данилюк Александр лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах. Рассмотрев документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - сообщила Ефремова.

Глава комиссии Татьяна Слипачук, отметила, что решение о регистрации кандидатов было принято единогласно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, ЦИК, регистрация, кандидаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Zorro-Gerda-50    28.01.2019, 20:25
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Нечего в Украине им делать ! ! Мы к ним не ездили и им нечего сюда соваться !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь