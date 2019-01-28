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Тимошенко: я иду побеждать, чтобы вернуть людям справедливость

Комментариев: 4
Тимошенко: я иду побеждать, чтобы вернуть людям справедливость

После победы лидера “Батькивщины“ Юлии Тимошенко на президентских выборах все, кто 5 лет потреблял Украину, занимался коррупцией и фальсифицировал выборы, будут привлечены к ответственности. Об этом Тимошенко заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины, сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко отметила, что сегодня “наемники“ Петра Порошенко разворачивают во всех регионах “мегакоррупционную сделку“ - подписывают с людьми так называемые договоры на агитацию и раздают им по тысяче гривен. Все это происходит при полном бездействии правоохранителей и молчании общественных наблюдателей, которые не сделали выводов из предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии, добавила политик.

“Я хочу четко заявить, что у них этот трюк - так же, как это прошло в 2010 году - не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы“, - заверила лидер партии.

Юлия Тимошенко констатировала, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая “растягивает по оффшорам и по Мальдивам все, что только может взять“, прикрываясь при этом благими лозунгами - “Армия, язык, вера”.

По словам Тимошенко, она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит “окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи“.

Основой для восстановления страны станет Новый курс, разработанная лучшими специалистами программа коренных изменений, заявила Юлия Тимошенко.

“Я иду для того, чтобы начать светлый период в истории Украины, период становления и расцвета украинской экономики, возвращения уважения к людям, справедливости. И я верю, что мы сможем это сделать вместе со всеми украинцами“, - подытожила кандидат в президенты Украины.

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Комментариев (4)
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FPN    28.01.2019, 21:20
Оценка:  0
FPN
А чем занимается комитет по правам человека????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Тегусигальпа    28.01.2019, 21:05
Оценка:  +4
Тегусигальпа
Анекдот: Баба Юля против коррупции )))))
navigator2    28.01.2019, 20:59
Оценка:  +5
navigator2
а до цього часу щос не получалось принести "справдливість"?
LatAlliensSuck    28.01.2019, 20:37
Оценка:  +6
LatAlliensSuck
ТыМашонка, верни, что украла, и пистуй на xyй!
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