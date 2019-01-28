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Пассажир показал снег и мрак в международном поезде Укрзализныци

Комментариев: 3
В сети показали заснеженные и темные вагоны международного поезда Укрзализныци сообщением Киев-Кошице.
Снег в вагоне международного поезда Киев-Кошице
Снег в вагоне международного поезда Киев-Кошице
facebook.com/rostyslav.behesh

В интернете показали заснеженные и темные вагоны международного поезда Укрзализныци, в частности, сообщением Киев-Кошице. Соответствующие фото и видео опубликовал журналист Ростислав Бегеш в Facebook.

В частности, на снимках виден практически неосвещенный вагон, в тамбуре намело снега. А, судя по тому, что во время движения одна из пассажиров стояла в верхней одежде, в вагоне было холодно.

"Это ужас. Мягкий вагон, который Укрзализныця отправляет за границу Киев-Кошице. Такое впечатление, что в таких вагонах отправляли в гетто. Позор и стыд. И цена за билет не из дешевых", - написал журналист в соцсети.

Позже он добавил, что в результате такой поездки простудился, несмотря на то, что спал под двумя одеялами.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця почти вдвое подняла стоимость постельного белья для пассажиров купейных и плацкартных вагонов.

Также стало известно, что Укрзализныце не хватает средств на закупку новых локомотивов. Для продления контракта с General Electric нужно повышать тарифы на грузоперевозки.

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Теги: Поезд, видео, пассажиры, фото, пассажирские перевозки, вагоны, поезда, железная дорога, пассажир, вагон, Укрзализныця, Кошице
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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СветБобра    28.01.2019, 21:25
Оценка:  0
СветБобра
Дивні фото. Зовнішній вигляд вагонів не співпадвє з внутрішнім. Якийсь фейкньюз у виконанні незрозумілого троля.
Kostos    28.01.2019, 21:24
Оценка:  0
Kostos
Это просто пассажир малохольный... Думал, что попал на подводную лодку, типа
Natalila1970    28.01.2019, 20:57
Оценка:  +1
Natalila1970
Поезд подают на посадку заранее и дверь открыта,была вьюга.Проводник не вымел.А ночью свет выключали всегда.Только дежурные лампочки горят.В туалет же видно пройти ".А, судя по тому, что во время движения одна из пассажиров стояла в верхней одежде, в вагоне было холодно."-поэтому судить нельзя.
Natalila1970    28.01.2019, 20:59
Оценка:  0
Natalila1970
Люди по разному воспринимают тепло и холод.
    28.01.2019, 20:57
Оценка:  -6
ЦЭУРОПА ХУЛЕ ...
ЗАТО НЕРАБЫ !!!
СУГС !!!
Kostos    28.01.2019, 21:21
Оценка:  +4
Kostos
Гы-гы С бутылки кадыровской сползай, нераб, когда строчишь
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