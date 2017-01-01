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Днем на Донбассе продолжались обстрелы - ООС

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Сепаратисты за день четыре раза обстреляли позиции украинских войск. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушали режим прекращения огня
На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушали режим прекращения огня

В течение текущих суток, 28 января, в период с 00:00 до 18:00 понедельника сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское.

Также позиции ВСУ вблизи поселка Новотошковское были обстреляны из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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