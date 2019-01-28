Кличко госпитализирован в Австрии

Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в одной из клиник Австрии. У него рецидив старой травмы спины.

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в австрийскую клинику в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль для обследования. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря городского председателя Оксану Зиновьеву сообщает в понедельник, 28 января, LIGA.net.

В частности, указано, что 26 января Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - отметила его пресс-секретарь.

При этом она уточнила, что травма не связана с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - добавила пресс-секретарь столичного мэра.

Она также не сообщила о дате возвращения городского головы к своим обязанностям. Зиновьева лишь отметила, что в связи с произошедшим Кличко отложил рабочий визит в Осло (Норвегия).

Как известно, Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилем МакКлайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Тогда бой с МакКлайном был отложен, а украинец перенес операцию.

Ранее с городским головой Киева Виталием Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе.

Перед этим Виталий Кличко на Крещение купался в проруби.

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