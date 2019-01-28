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Кличко госпитализирован в Австрии

Комментариев: 5
Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в одной из клиник Австрии. У него рецидив старой травмы спины.
Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Прес-служба КМДА

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в австрийскую клинику в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль для обследования. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря городского председателя Оксану Зиновьеву сообщает в понедельник, 28 января, LIGA.net.

В частности, указано, что 26 января Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", - отметила его пресс-секретарь.

При этом она уточнила, что травма не связана с прогулкой на лыжах.

"Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было", - добавила пресс-секретарь столичного мэра.

Она также не сообщила о дате возвращения городского головы к своим обязанностям. Зиновьева лишь отметила, что в связи с произошедшим Кличко отложил рабочий визит в Осло (Норвегия).

Как известно, Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилем МакКлайном в Мюнхене. По словам самого Кличко, травма возникла во время разминки. Тогда бой с МакКлайном был отложен, а украинец перенес операцию.

Ранее с городским головой Киева Виталием Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе.

Перед этим Виталий Кличко на Крещение купался в проруби.

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Теги: Кличко, мэр, Австрия, травма, Виталий Кличко, госпитализация, мэр киева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Саша    28.01.2019, 23:45
Оценка:  0
Саша
А почему не в Украинскую клинику? Он что не патриот?
Al2005ex1    28.01.2019, 23:44
Оценка:  0
Al2005ex1
Виталик возвращайся Супрун уже тебя ждет
Makcим    28.01.2019, 23:43
Оценка:  0
Makcим
Виталя поправляйся, тут без тебя снег плохо чистят!
Люблю_Украину    28.01.2019, 23:40
Оценка:  -1
Люблю_Украину
он там завис на форуме в Давосе на 5 минуте своего интервью, аж спину скрутило
Boxerogos    28.01.2019, 23:14
Оценка:  -2
Boxerogos
Он не должен дожить до весны...
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