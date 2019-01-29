Пятерых прокуроров САП подозревают в работе на ОПГ

В суд подали жалобу на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного содействия пяти прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры участникам преступных организаций.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Заявитель подал жалобу в суд на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

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Жалоба обоснована тем, 17 декабря 2018 года гражданин (имя не указывается) подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные начальником первого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры и четырьмя прокурорами САП по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не внесены.

10 января суд удовлетворил ходатайство и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Как сообщалось ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении мэра Днепра, незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая и об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016.