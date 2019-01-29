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Пятерых прокуроров САП подозревают в работе на ОПГ

Комментариев: 1
В суд подали жалобу на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.
Суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство
Суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство
tsn.ua

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного содействия пяти прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры участникам преступных организаций.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Заявитель подал жалобу в суд на бездействие НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований.

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Жалоба обоснована тем, 17 декабря 2018 года гражданин (имя не указывается) подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные начальником первого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры и четырьмя прокурорами САП по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не внесены.

10 января суд удовлетворил ходатайство и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Как сообщалось ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении мэра Днепра, незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая и об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016.

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Теги: НАБУ, САП, организованная преступность
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Комментариев (1)
BGO_777    29.01.2019, 08:48
Оценка:  0
BGO_777
Хм. там рыба с головы гниёт. Холодницкого судить и садить уже давно пора. Ну месяца 2-3 подождём.
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