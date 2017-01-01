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На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет

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По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

За минувшие сутки, 28 января, подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 29 января.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка", – говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг обстрелял позиции возле Крымского и Новотошковского.

ВСУ в ответ на провокации врага применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 27 января на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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