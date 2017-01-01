На Ингульце двое детей провалились под лед: Женщине удалось спасти утопающих

Женщина "как и была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке", чтобы спасти детей.

8-летний Даниил и его 10-я сестричка Аня хорошо запомнили, что нельзя играть на льду Скриншот из видео

В Снигиревке Николаевской области в воскресенье, 27 января, местная жительница спасла двух детей школьного возраста, которые провалились под лед реки Ингулец.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Максима Грицаенко.

27 января на реке Ингулец детские забавы едва не привели к трагедии.

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“Восьмилетний Даниил, его 10-я сестричка Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, но когда Даниил побежал за ней, лед под ним проломился и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же крикнула бежать к ближним домам и звать взрослых“, - сообщил Грицаенко.

Детей спасла местная жительница, проживающая недалеко от реки, Тамила Чернюк, которая стала свидетелем случившегося.

“Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора играет, но потом поняла, что случилась беда. Как и была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама также поползла“, - рассказала спасателям Тамила Анатольевна.

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После случившегося детей отвели в ближайший соседский дом, отогрели в теплой ванной, дали сухую одежду и горячий чай. В свою очередь, спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую помощь и детей, для обследования доставили в больницу. Как выяснилось, здоровью детей ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

Как сообщалось 28 января, дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского.