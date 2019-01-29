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В Днепре при падении с балкона погибла девочка

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Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии - как самоубийство, так и несчастный случай. Девочка увлекалась руферством.
Полиция прибыла на место трагедии
Полиция прибыла на место трагедии
dp.informator.ua

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Вечером в понедельник в Днепре на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома и погибла.

Об этом сообщает Информатор во вторник, 29 января

Отмечается, что инцидент произошел около 21:35. Девочка упала с подъездного балкона на 11 этаже.

“На данный момент правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского на месте происшествия, девочка увлекалась руферством“, - говорится в сообщении.

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Рядом с телом девочки лежал разбитый мобильный телефон. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.

Напомним, в Италии 12-летняя девочка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома, в результате чего погибла. Трагедия произошла в городе Вогера.

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Теги: самоубийство, подросток, подростки, Днепр, полиция, убийство, девочка, самоубийца, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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