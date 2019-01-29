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Главарь "ЛНР" Пушилин куда-то пропал - соцсети

Комментариев: 4
Леонид Пасечник давно не появлялся на публике.
Некоторые предполагают, что Пасечнику может грозит отставка
Некоторые предполагают, что Пасечнику может грозит отставка
сепаратистское СМИ

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В сети сообщили, что главарь “ЛНР“ Леонид Пасечник пропал из общественной жизни псевдореспублики, предполагают, что это произошло из-за его отъезда в Россию.

Об этом сообщили в Twitter “ЛНР (Колывано-Бджолария)“, передает Униан.

“В “ЛНР“ пропал наш Леня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ“, – говорится в сообщении.

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По версии источника, Пасечнику может грозит отставка. А его место займет экс-представитель Партии регионов, чье имя не называют. Отмечается, что Леонид Пасечник давно не появлялся на публике. На массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени, обращения публикуются в текстовом формате.

Как сообщалось 8 января, в Донецке задержан крупный бизнесмен и его родственники. Кроме предпринимателя Дмитрия Автономова, боевики “ДНР“ задержали около 10 руководителей его предприятий.

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Теги: "ЛНР", Пасечник, Донбасс
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Комментариев (4)
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птицелов    29.01.2019, 10:51
Оценка:  0
птицелов
так пасечник чи пушилін?)))
Аделька    29.01.2019, 10:45
Оценка:  +1
Аделька
Так Пасечник или Пушилин?
BGO_777    29.01.2019, 10:10
Оценка:  +5
BGO_777
Пасечник? варианты...на лифте проехался. поужинал в " Ветерке", познакмился со "шмелём", отобедал в СЕПАРЕ....а может просто от ветрянки копыта откинул...сколько способов зачистки от фсб. Опять таки НОВИЧОК никто не отменял.)))
LatAlliensSuck    29.01.2019, 10:03
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Вы че, дебилы? На Мальдивах он, что ему сидеть зиму с вами на морозе?
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