Главарь "ЛНР" Пушилин куда-то пропал - соцсети

Леонид Пасечник давно не появлялся на публике.

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В сети сообщили, что главарь “ЛНР“ Леонид Пасечник пропал из общественной жизни псевдореспублики, предполагают, что это произошло из-за его отъезда в Россию.

Об этом сообщили в Twitter “ЛНР (Колывано-Бджолария)“, передает Униан.

“В “ЛНР“ пропал наш Леня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ“, – говорится в сообщении.

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По версии источника, Пасечнику может грозит отставка. А его место займет экс-представитель Партии регионов, чье имя не называют. Отмечается, что Леонид Пасечник давно не появлялся на публике. На массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени, обращения публикуются в текстовом формате.

Как сообщалось 8 января, в Донецке задержан крупный бизнесмен и его родственники. Кроме предпринимателя Дмитрия Автономова, боевики “ДНР“ задержали около 10 руководителей его предприятий.