Выставка "Образование за границей": Киев, 9-10 февраля

Хотите узнать о возможностях учебы за границей? Мечтаете стать студентом университета Великобритании, Канады, США или Европы? Тогда эта новость для вас! 9 и 10 февраля в Киеве пройдет крупнейшее образовательное событие 2019 года — выставка «Образование за границей». Организатор выставки — украинская образовательная компания STUDY.UA.

По ссылке вы можете заказать бесплатный пригласительный на выставку.

Программы на выставке

Высшее образование за границей

Программы бакалавриата, магистратуры и последипломного образования. Выберите свой университет и программу обучения прямо на выставке!

Среднее образование за границей

Учеба за границей — первый шаг вашего ребенка к успешному будущему! Узнайте о возможностях учебы в бординговых школы Великобритании, Северной Америки и Европы.

Языковые курсы за границей

Курсы английского за границей всегда получали позитивные отзывы от студентов, ведь это лучший способ свободно заговорить на английском. Давно мечтали выучить английский или другой иностранный язык? На выставку «Образование за границей» приезжают представители языковых топ-школ мира с программами общих, интенсивных и специализированных курсов.

Американское и канадское образование в Украине

Приходите на выставку и узнайте, как получить диплом канадской или американской школы, и учить любимые предметы на английском языке без отрыва от учебы в Украине.

Каникулы для школьников и студентов за границей

Хотите, чтобы ваш ребенок провел каникулы с пользой для будущего? Выбирайте из 100 программ групповых поездок. Впервые этим летом от STUDY.UA: 30 городов и 10 стран мира! Читайте и смотрите отзывы о поездках на сайте компании-организатора выставки.

Каникулы для школьников в Украине

Англоязычные каникулы в Британском лагере STUDY.UA под Киевом или в Карпатах. Практика английского языка 24/7, общение с носителями языка, активный отдых, спорт и творческие мастер-классы.

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Международная медиа-школа

Хотите получить образование и построить карьеру в области медиа-менеджмента, телевидения, режиссуры или журналистики? Приходите на выставку и узнайте о новом проекте от STUDY Academy и Высшей Школы Media & Production 1 + 1, который гарантирует поступление в ведущие университеты мира по специальностям сферы медиа и телевидения.

Языковые курсы в Киеве

Изучение английского для школьников, студентов и взрослых от STUDY Academy. Выберите идеальный курс на выставке и начните учебу уже в феврале!

Индивидуальные консультации

Каждый гость выставки «Образование за границей» сможет лично пообщаться с представителями зарубежных учебных заведений. Приходите и узнайте о требованиях к поступлению в университеты, колледжи и школы в 2019-2020 годах, стоимости учебы и других важных аспектах обучения за границей.

Только для гостей выставки университеты-партнеры компании STUDY.UA подготовили специальные предложения: скидки и стипендии на стоимость обучения. Регистрируйтесь на лучших условиях!

Образовательные семинары

В рамках выставки пройдут 25 семинаров. Среди спикеров — профессора и преподаватели, представители зарубежных университетов, а также эксперты компании STUDY.UA и Международной школы STUDY Academy. Приходите на семинары и узнайте о трендах международного образования. Чтобы принять участие в семинарах необходимо зарегистрироваться на выставку.

Выставка пройдет 9 и 10 февраля в Киеве, в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv с 10:00 до 17:00. Для участия в выставке получите индивидуальный пригласительный.

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