Драка с перестрелкой в Одессе: Травмированы три человека

Двое травмированных написали заявления в полицию.

В Одессе в результате субботнего конфликта между активистами и сотрудниками охранной фирмы у аптеки на Ильфа и Петрова, пострадали три человека.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу полиции области.

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“По состоянию на сегодня за медицинской помощью обратились три человека. Один с ушибом затылка и повреждением локтевого сустава написал заявление в полицию. Сведения внесены в ЕРДР по 122-й статье (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Второй пострадавший с гематомой глаза отказался писать заявление. Третий — с переломом кисти руки, только сегодня вечером пришел писать заявление. Сейчас следователь решает, по какой статье квалифицировать этот случай“, — пояснили в ведомстве.

Все травмы, добавили в полиции, получены не от выстрелов, а в результате потасовки: “Обращений в полицию или на линию 103 с огнестрельными ранениями не поступало“.

Тем временем представители организации Потон, активисты которой перед конфликтом совершали контрольную закупку в аптеке, заявили, что не первый раз уличают сотрудников сети РеалФарм в продаже наркосодержащих препаратов без рецепта. После нескольких рейдов компания сменила охранную фирму, и новые охранники ведут себя более агрессивно.

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