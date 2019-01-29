На Львовщине в грузовике взорвался газовый баллон, водитель в реанимации

Газовый баллон взорвался в кабине грузовика Scania, который стоял в селе Краковец. Взрыв не вызвал последующего горения.

У водителя ожоги лица и головы dsns.gov.ua

В селе Краковец, возле которого находится пограничный пункт пропуска в Польшу, произошел взрыв газового баллона в грузовом автомобиле.

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В результате пострадал водитель, сообщает управление ГСЧС в Львовской области во вторник, 29 января.

Информация об инциденте поступила спасателям в понедельник в 16:46. Газовый баллон взорвался в кабине грузовика Scania, котрый стоял на ул. Вербицкого, 15.

Отмечается, что взрыв не вызвал последующего горения, но пострадал 54-летний водитель грузовика. Его с ожогами лица и головы доставили в реанимационное отделение Яворовский центральной районной больницы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, в ночь на воскреснье в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.