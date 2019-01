Главы МИД Чехии, Украины и Дании вылетели в Мариуполь

Читай также: Итоги 28 января: Новый план ОБСЕ и отказ Вакарчука

Министры иностранных дел Украины и Чехии Павел Климкин и Томаш Петршичек прибыли в Днепр, дождались там главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и вылетели в Мариуполь. Об этом написал глава МИД Украины в Twitter.

В Мариуполь министр летят вместе с оценочной миссией ОБСЕ. “Брифинг начали уже в самолете с Петршичеком. Сейчас в Днепре ждем Андерса и миссию ЕС. С картой хорошо, но скоро все увидим воочию в Мариуполе“, - написал Климкин еще из Днепра.

Позже он разместил фото троих министров с подписью: “На нашем пути в Мариуполь. Нужно видеть и чувствовать ситуацию как на земле, так и на море“.

Full house 🇪🇺🇩🇰🇨🇿🇺🇦. On our way to #Mariupol. Need to see and feel the situation both on the ground and on the sea @anderssamuelsen @TPetricek pic.twitter.com/yqoRhWNGwf