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Главы МИД Чехии, Украины и Дании вылетели в Мариуполь

Комментариев: 2
Министры иностранных дел осмотрят блокпосты и акваторию Мариупольского порта.
Главы МИД оценят ситуацию в зоне ООС и в акватории Азовского моря
Главы МИД оценят ситуацию в зоне ООС и в акватории Азовского моря
twitter.com/pavloklimkin

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Министры иностранных дел Украины и Чехии Павел Климкин и Томаш Петршичек прибыли в Днепр, дождались там главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и вылетели в Мариуполь. Об этом написал глава МИД Украины в Twitter.

В Мариуполь министр летят вместе с оценочной миссией ОБСЕ. “Брифинг начали уже в самолете с Петршичеком. Сейчас в Днепре ждем Андерса и миссию ЕС. С картой хорошо, но скоро все увидим воочию в Мариуполе“, - написал Климкин еще из Днепра.

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Позже он разместил фото троих министров с подписью: “На нашем пути в Мариуполь. Нужно видеть и чувствовать ситуацию как на земле, так и на море“.

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Министры в Мариуполе собираются получить актуальную информацию о политике безопасности, оценить ситуацию в районе проведения операции ООС в связи с боевыми действиями на Донбассе и блокадой РФ на море. В программе - посещение КПВВ “Гнутово“ и обзор акватории Мариупольского морского порта.

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Напомним, ранее в МИД Украины рассказали о рекордном количестве украинских заробитчан в Чехии.

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Теги: Климкин, Мариуполь, Дания, Чехия, ООС, Донбасс
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Комментариев (2)
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GALE    29.01.2019, 11:24
Оценка:  -2
GALE
Кашу из котелка и самокрутку... Чугункина надо посадить!
alex-zol    29.01.2019, 11:06
Оценка:  -4
alex-zol
а толку на выходе нуль!
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