Главы МИД Чехии, Украины и Дании вылетели в Мариуполь

Министры иностранных дел осмотрят блокпосты и акваторию Мариупольского порта.

Главы МИД оценят ситуацию в зоне ООС и в акватории Азовского моря twitter.com/pavloklimkin

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Министры иностранных дел Украины и Чехии Павел Климкин и Томаш Петршичек прибыли в Днепр, дождались там главу МИД Дании Андерса Самуэльсена и вылетели в Мариуполь. Об этом написал глава МИД Украины в Twitter.

В Мариуполь министр летят вместе с оценочной миссией ОБСЕ. “Брифинг начали уже в самолете с Петршичеком. Сейчас в Днепре ждем Андерса и миссию ЕС. С картой хорошо, но скоро все увидим воочию в Мариуполе“, - написал Климкин еще из Днепра.

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Брифінг почали вже в літаку з 🇨🇿@TPetricek. Зараз у Дніпрі чекаємо на Андерса 🇩🇰@anderssamuelsen і місію ЄС🇪🇺. З мапою добре, але скоро все побачимо на власні очі у Маріуполі. pic.twitter.com/5DjIudnPsz — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 января 2019 г.

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Позже он разместил фото троих министров с подписью: “На нашем пути в Мариуполь. Нужно видеть и чувствовать ситуацию как на земле, так и на море“.

Full house 🇪🇺🇩🇰🇨🇿🇺🇦. On our way to #Mariupol. Need to see and feel the situation both on the ground and on the sea @anderssamuelsen @TPetricek pic.twitter.com/yqoRhWNGwf — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 января 2019 г.

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Министры в Мариуполе собираются получить актуальную информацию о политике безопасности, оценить ситуацию в районе проведения операции ООС в связи с боевыми действиями на Донбассе и блокадой РФ на море. В программе - посещение КПВВ “Гнутово“ и обзор акватории Мариупольского морского порта.

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Напомним, ранее в МИД Украины рассказали о рекордном количестве украинских заробитчан в Чехии.