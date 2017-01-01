В Ивано-Франковской области мужчина заболел ботулизмом из-за домашнего паштета

Житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления.

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Жителя села Слободка Ивано-Франковской области госпитализировали в реанимацию из-за тяжелого пищевого ботулизма, вероятно вызванного употреблением домашнего паштета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Двадцатилетний житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления, который, вероятно, и стал причиной заражения ботулизмом.

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Случай ботулизма, который является острым токсико-инфекционным заболеванием и характеризуется поражением нервной системы, является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721. Обычно заражение происходит вследствие употребления некачественной еды или воды.

Напомним, в Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом. У пострадавшего возникла боль в животе и случилась рвота.