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В Ивано-Франковской области мужчина заболел ботулизмом из-за домашнего паштета

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Житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления.
Ботулизм является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721
Ботулизм является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721
depositphotos.com

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Жителя села Слободка Ивано-Франковской области госпитализировали в реанимацию из-за тяжелого пищевого ботулизма, вероятно вызванного употреблением домашнего паштета. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Двадцатилетний житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления, который, вероятно, и стал причиной заражения ботулизмом.

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Случай ботулизма, который является острым токсико-инфекционным заболеванием и характеризуется поражением нервной системы, является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721. Обычно заражение происходит вследствие употребления некачественной еды или воды.

Напомним, в Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом. У пострадавшего возникла боль в животе и случилась рвота. 

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Теги: ботулизм, паштет, Ивано-Франковская область, заражение
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