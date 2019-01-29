Зеленский оказался "джокером" избирательной кампании – политолог

Владимир Зеленский, который на днях подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты, стал "джокером" этой избирательной кампании, считает политолог Андрей Золотарев.

"Это – джокер, на которого не рассчитывали ни Петр Алексеевич, ни другие участники избирательной гонки. Если проводить аналогии с карточной игрой, то джокер – это карта, которая несет очень мощный элемент необратимого, которая является началом чего-то нового. Снисходительное отношение старых политиков к Зеленскому оказалось очень большой ошибкой", – отметил он.

По его словам, предвыборная программа, которую представил Владимир Зеленский в день подачи документов в ЦИК, является профессиональной и качественной – несмотря на отрицательные отзывы по поводу заявлений артиста о совместном написании документа с избирателями.

"Программа достаточно профессиональная, взвешенная. Она оказалась достаточно качественной. Это – не популистская программа, она не дает хлеба троллям", – заявил политолог.

В то же время Андрей Золотарев считает, что команда Владимира Зеленского сознательно отказалась добавлять в программу популистские обещания – в частности, относительно снижения тарифов на газ или повышения соцстандартов.

"Это сделано сознательно. Наши политики действуют по схеме "обещайте всем – все", "за все хорошее и против всего плохого". И люди чувствуют неискренность таких обещаний, как снизить тарифы на газ в четыре раза. Главное, что позиционирует Зеленского, – он не такой как "они". И когда "они" играют против Зеленского, это действует ему на пользу", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что документ рассчитан на более широкий круг людей, чем возрастная группа от 18 до 35 лет, которую ряд политологов ранее называли целевой аудиторией Зеленского.

"Зеленский рассчитывает на адекватных украинцев. Не на "вышиватников" или "ватников", а на людей, которые хотят, чтобы в стране все стало с головы на ноги. И этому общественному запросу Зеленский отвечает, учитывая его заявления и действия", – сказал политолог.