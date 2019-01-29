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Зеленский оказался "джокером" избирательной кампании – политолог

Комментариев: 28
Зеленский оказался "джокером" избирательной кампании – политолог

Владимир Зеленский, который на днях подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты, стал "джокером" этой избирательной кампании, считает политолог Андрей Золотарев.

"Это – джокер, на которого не рассчитывали ни Петр Алексеевич, ни другие участники избирательной гонки. Если проводить аналогии с карточной игрой, то джокер – это карта, которая несет очень мощный элемент необратимого, которая является началом чего-то нового. Снисходительное отношение старых политиков к Зеленскому оказалось очень большой ошибкой", – отметил он.

По его словам, предвыборная программа, которую представил Владимир Зеленский в день подачи документов в ЦИК, является профессиональной и качественной – несмотря на отрицательные отзывы по поводу заявлений артиста о совместном написании документа с избирателями.

"Программа достаточно профессиональная, взвешенная. Она оказалась достаточно качественной. Это – не популистская программа, она не дает хлеба троллям", – заявил политолог.

В то же время Андрей Золотарев считает, что команда Владимира Зеленского сознательно отказалась добавлять в программу популистские обещания – в частности, относительно снижения тарифов на газ или повышения соцстандартов.

"Это сделано сознательно. Наши политики действуют по схеме "обещайте всем – все", "за все хорошее и против всего плохого". И люди чувствуют неискренность таких обещаний, как снизить тарифы на газ в четыре раза. Главное, что позиционирует Зеленского, – он не такой как "они". И когда "они" играют против Зеленского, это действует ему на пользу", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что документ рассчитан на более широкий круг людей, чем возрастная группа от 18 до 35 лет, которую ряд политологов ранее называли целевой аудиторией Зеленского.

"Зеленский рассчитывает на адекватных украинцев. Не на "вышиватников" или "ватников", а на людей, которые хотят, чтобы в стране все стало с головы на ноги. И этому общественному запросу Зеленский отвечает, учитывая его заявления и действия", – сказал политолог.

  

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Комментариев (28)
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MATROS    29.01.2019, 12:10
Оценка:  +1
MATROS
Один наш руководитель заменяет десять их террористов
ЗаУкраину    29.01.2019, 12:07
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Повторяю, будь он УКРАИНЦЕМ, и без спонсора поломойского за спиною, ему бы цены не было. А так, все та же жоППа, только навыворот.
СухарьОК    29.01.2019, 11:58
Оценка:  -4
СухарьОК
пора заканчивать с Пороховскими холуями и пьяницами.
Колишній-східняк    29.01.2019, 12:02
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А скажи, только честно, ты хоть раз Порошенка пьяным или хотя бы выпивши видел? По тепевизору или где-то еще? Поделись знаниями и опытом.
    29.01.2019, 12:05
Оценка:  -2
ДЫРЯВЫЕ НОСКИ И ПИДЖАК ЗАПРАВЛЕННЫЙ В ТРУСЫ ГОВОРЯТ О МНОГОМ ...)))
Колишній-східняк    29.01.2019, 12:06
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Вот, скажем, Ельцина многие видели крепко поддатым. Так этот факт никто и не отрицает. А про Порошенка сведения только из-за поребрика поступают. Видно он туда бухать выезжает.
Колишній-східняк    29.01.2019, 12:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну, понятно. Ушёл от ответа.
Shaab    29.01.2019, 12:09
Оценка:  +2
Shaab
Він просто від дзеркала відійшов.
weightless    29.01.2019, 11:53
Оценка:  +5
weightless
Зеленский это не джокер, а шестерка
по факту под его именем баллотируется Коломойский
Shaab    29.01.2019, 12:06
Оценка:  +2
Shaab
Ні, таки джокер. Блазень.
Колишній-східняк    29.01.2019, 11:48
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Якщо пенсіонери голосували як їм підказувало радянське серце, то молодь піде на вибори щоб голосувати по приколу. По приколу вони голосуватимуть самі знаєте за кого.Оцього я трохи боюсь.
GreenPeace!    29.01.2019, 11:47
Оценка:  -4
GreenPeace!
Я за Зеленского.И многие мои знакомые тоже.Мое право.Ему верю,как психолог.Ни один действующий политик,не достоин быть президентом.Воры из клана в клан.
Колишній-східняк    29.01.2019, 11:50
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Ему верю,как психолог. І шо твоя психологія говорить про Зеленського, соромлюсь спитати?
Letohradek    29.01.2019, 11:53
Оценка:  0
Letohradek
Ты и твои знакомые за то, что бы Зеленский сдал интересы Украины?
    29.01.2019, 11:56
Оценка:  -3
ИНТЕРЕСЫ ОКРАИНЫ НАХОДЯТСЯ В ВАШИНГТОНЕ , И НЕ ВАМ ХОЛОПАМ РЕШАТЬ ....
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !!! )))
chytan    29.01.2019, 11:46
Оценка:  +1
chytan
Все больше заказных статей и дутых рейтингов !!!
    29.01.2019, 11:36
Оценка:  -9
В КРЕМЛЕ ЛЮБЯТ ПОШУТИТЬ ....
ВОН СО ШТАТАМИ ПОШУТИЛИ , ТЕ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ ЧТО С ТРАМПОМ ДЕЛАТЬ ...
ГОТОВЬТЕСЬ МАЙДАУНЫ , ПРЕДСТАВЛЕНМЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ , ВЫ ВЕДЬ ХОТЕЛИ ЖЫТЫ ПО НОВОМУ , РОССИЯ ВАМ ЭТО УСТРОИТ !!!! )))))
Колишній-східняк    29.01.2019, 11:52
Оценка:  +4
Колишній-східняк
У тебя близорукость, что ты только большими буквами пользуешься? Или ты просто не умеешь маленькие читать, как первоклассник?
ЗаУкраину    29.01.2019, 12:09
Оценка:  +2
ЗаУкраину
бу, это он о твоем зрении беспокоится..))
Колишній-східняк    29.01.2019, 12:20
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вспомнился анекдот: в кабинете у окулиста:
- Больной, можете прочитать вот этот рядок? Нет? А этот? Тоже нет? Э, так у вас, батенька, близорукость.
- Во, мля. Мало того, что не грамотный, так еще и близорукость...
vicinq    29.01.2019, 11:34
Оценка:  +5
vicinq
Шо за политолог шо за кандидат ? А ХУ, его знает...
BGO_777    29.01.2019, 11:40
Оценка:  -5
BGO_777
Но все знают вора коррупционера Офшоренко-Мальдивского!
GALE    29.01.2019, 11:33
Оценка:  +4
GALE
Чучело.
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