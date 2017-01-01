Во Львовской области избили председателя райсуда

Судья получил перелом ноги.

Во Львовской области совершено нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда.

Об этом сообщили УНН в местной полиции.

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Судья 1962 года обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших. По данному факту начато уголовное производство по ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщалось 25 января, в Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов.