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Во Львовской области избили председателя райсуда

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Судья получил перелом ноги.
Пострадавший - 1962 года рождения
Пострадавший - 1962 года рождения
unn.com.ua

Во Львовской области совершено нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда.

Об этом сообщили УНН в местной полиции.

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Судья 1962 года обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших. По данному факту начато уголовное производство по ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщалось 25 января, в Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов.

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Теги: избиение, Львовская область, судья
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