На Львовщине избили главу районного суда - СМИ

Судья попал в больницу с переломом ноги и другими телесными повреждениями. Он якобы сообщил полиции имена нападавших.

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Во Львовской области злоумышленники совершили нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию во вторник, 29 января.

“Судья 1962 года рожения обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших“, – говорится в сообщении.

Утверждается, что по данному факту уже начато уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК Украины).

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Ранее СМИ сообщили, что во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. Полицейские установили личность нападавшего.