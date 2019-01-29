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На Львовщине избили главу районного суда - СМИ

Комментариев: 6
Судья попал в больницу с переломом ноги и другими телесными повреждениями. Он якобы сообщил полиции имена нападавших.
Полиция открыла дело по факту избиения судьи
Полиция открыла дело по факту избиения судьи
УНИАН

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Во Львовской области злоумышленники совершили нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию во вторник, 29 января.

“Судья 1962 года рожения обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших“, – говорится в сообщении.

Утверждается, что по данному факту уже начато уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК Украины).

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Ранее СМИ сообщили, что во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. Полицейские установили личность нападавшего.

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Теги: Львов, Львовская область, судья, избиение, госпитализация, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Кайдаш    29.01.2019, 13:48
Оценка:  +3
Кайдаш
Хе! Началось )))
Перегар    29.01.2019, 13:47
Оценка:  +1
Перегар
Мало надавали
Зорян_и_Шкиряк    29.01.2019, 13:51
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А разве известно за что? Может быть он строго осудил педофила-извращенца и его друзья решили отомстить?
BGO_777    29.01.2019, 13:53
Оценка:  0
BGO_777
Сам себе ответил....Может! Это типа фантастика. А скорее всего жизнь кому то искалечил или бабла вымагает .....
Зорян_и_Шкиряк    29.01.2019, 13:47
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Почему судьи до сих пор не вооружены???
BGO_777    29.01.2019, 13:43
Оценка:  +4
BGO_777
Последствия нечуванной "судебной рехформы" от Порошенко.Это ответка прилетела.
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