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В Ровно произошел взрыв в киоске с шаурмой

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В результате происшествия пострадали два человека.
Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали
ogo.ua

На Здолбуновском рынке в городе Ровно утром 29 января произошел взрыв в киоске с шаурмой. 

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

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Взрыв произошел из-за разгерметизации трубки от газового баллона до гриля. Произошла вспышка газовоздушной смеси. Возгорание потушили до прибытия спасателей.

Пострадавших доставили в Ровенскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее один из мужчин, который пострадал во время пожара на рождественской ярмарке во Львове 22 декабря, скончался. 

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Теги: Ровно, взрыв
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