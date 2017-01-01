Главы МИД Дании и Чехии прилетели в Мариуполь. Чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье.

Чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье

Делегация из ЕС прибыла в Приазовье

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Делегация из ЕС прибыла в Приазовье

Министры иностранных Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Сопровождает иностранных дипломатов глава украинского МИДа Павел Климкин.

“Ничего не может заменить увиденные собственными глазами убытки и насущную необходимость гражданского населения“, - прокомментировала визит Зеленко.

Ранее делегация ЕС в Украине в Twitter сообщала, что во вторник, 29 января группа должностных лиц Европейского Союза высокого уровня начнет важный оценочный визит в Приазовье.

Главная цель миссии ЕС на высоком уровне - оценка экономической, социальной и политической ситуации после конфликта Украины и РФ в Азовском море.

По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья - в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.

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Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в “незаконном пересечении границы РФ“, трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Как сообщалось 21 января, на Приазовье прошли учения десантно-штурмовых войск.